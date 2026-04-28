Il Centro di cultura per lo sviluppo G.Lazzati Aps-ets Taranto e la Camera di commercio di Brindisi-Taranto incontrano il premio Strega 2022, il noto scrittore Mario Desiati, martedì 28 aprile 2026 alle ore 16:00.

Desiati, che ha appena pubblicato il suo ultimo libro: Malbianco (Giulio Einaudi editore), parlerà di: “Il CAPITALE NARRATIVO” esperienza di un narratore. Desiati – genus loci, narratore riconosciuto del nostro territorio, si sta dedicando alla ricerca con un gruppo di amici competenti e appassionati, che guideranno i presenti in un itinerario urgente e prezioso, apportando senso e memoria nell’incontrare il futuro.

L’incontro si terrà nella Camera di commercio di brindisi-Taranto, Viale Virgilio 152.

L’introduzione sarà a cura di Gianfranco Esposito del Centro di cultura Lazzati. Giulia Galli del presidio del libro Dickens-Il Granaio dialogherà Con Desiati. Interverranno i lettori: Maria Alfonzetti, Marcella Battafarano, Carmelo Difonzo, Stella Rostro e Adalgisa Villani.

Il Presidente del Centro di cultura Domenico Maria Amalfitano concluderà i lavori.

Il Capitale narrativo viene citato nel secondo volume del Dizionario di economia civile. Nuovi sviluppi. a cura di L.Bruni e S.Zamagni (Città nuova – Ecra editore) grazie al professor Luigi Sacco dell’università di Chieti-Pescara. La narrazione del territorio, pur nella sua pluralità, è conoscenza e coscienza del luogo, è un atto fondante e generativo, è risorsa e indice di un sentire collettivo, quasi un’infrastruttura, non solo cognitiva, ma anche motivazionale ed empatica.

E’ patrimonio comune in dinamica, tra noto e nuovo, contro ogni smemoratezza e ogni presentismo. E’ un DNA di cui se ne sente il bisogno, forse, anche inconscio, ma indispensabile. Non è azzardato porlo come indice di misurazione della sostenibilità dello sviluppo.