Il 2 e il 3 maggio a Colobraro torna ”Asparagus”
Tutto pronto a Colobraro per la seconda edizione di “Asparagus- sagra dell’asparago selvatico di Colobraro”, la festa dedicata alla valorizzazione dell’identità e della cultura del territorio attraverso un protagonista d’eccezione: l’asparago selvatico.
L’appuntamento è in programma sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 nel cuore del borgo lucano, tra Via degli Emigranti, Via Lotta dei Contadini e Largo Convento.
Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna a celebrare quello che non è solo un ingrediente tipico del territorio, ma un vero e proprio simbolo identitario: l’asparago selvatico di Colobraro.
Un prodotto che unisce gusto, tradizione e natura, conosciuto per il suo sapore intenso e aromatico e per le sue proprietà nutrizionali, considerate da sempre benefiche e “purificanti”.
Ricco di antiossidanti e folati, povero di calorie e apprezzato anche nella tradizione popolare per le sue qualità legate al benessere, l’asparago è da secoli presente nell’immaginario mediterraneo come alimento legato alla rinascita primaverile e alla fertilità.
Colobraro, borgo arroccato nella valle del Sinni, rinnova così il suo legame con la terra e con le tradizioni locali, trasformando per due giorni le sue strade in un percorso tra gusto, cultura e convivialità. Un territorio che anche attraverso questa manifestazione continua a valorizzare le proprie risorse naturali e identitarie.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Colobraro ed è finanziata dal Programma Speciale Senisese.
“Asparagus-sagra dell’asparago selvatico di Colobraro” 2026
Sabato 2 maggio
- Ore 18:00: apertura degli stand gastronomici con piatti tipici a base di asparago selvatico e ricette della tradizione lucana
- Dalle ore 17:30 alle 21:30: animazione itinerante con gli artisti di strada Le Scene Vuote, tra vicoli e piazze del borgo
- Ore 21:30: concerto live dei Musicamanovella
Domenica 3 maggio
- Mattina: passeggiata naturalistica nei boschi con raccolta dell’asparago selvatico
- Pranzo: degustazioni negli stand con piatti preparati con i prodotti raccolti e lavorati dai cuochi locali
- Ore 17:00 circa: chiusura della manifestazione
per maggiori informazioni https://www.colobraro.com/eventi/asparagus