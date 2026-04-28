Grave atto intimidatorio ai danni di Corrado Fella segretario provinciale per Salerno dell’ Italia dei Diritti De Pierro

Salerno 27 aprile 2026: Corrado Fella esponente di spicco nel Cilento del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro il 23 aprile 2026 è rimasto vittima di un episodio che potrebbe ricondurre a una ritorsione per l’attività politica che il movimento sta portando avanti sul territorio.

Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti De Pierro denuncia l’accaduto:” Dispiace sempre dover parlare di atti vandalici soprattutto se questi potrebbero essere associati all’attività politica di chi li subisce.

Quanto accaduto a Corrado Fella segretario provinciale per Salerno e Commissario Straordinario per la Basilicata del nostro movimento, non solo è deprecabile, ma pone l’accento su quanto l’Italia dei Diritti De Pierro inizi a dare fastidio a chi intende la politica non come interesse verso i cittadini, ma come tornaconto personale.

Voler far rispettare la legalità nelle istituzioni, riportare l’etica nella politica, difendere i diritti dei cittadini, sembra dare fastidio a qualcuno che non trova di meglio che vandalizzare i beni degli esponenti IdD che fanno attività politica per passione, lontani da qualsiasi interesse personale tant’è che i consiglieri dell’Italia dei Diritti De Pierro eletti nei consigli comunali, hanno tutti rinunciato al gettone di presenza.

La tempistica dell’increscioso episodio del quale Corrado Fella è rimasto vittima, farebbe pensare proprio a una ritorsione visto che si è verificato alla vigilia della consegna delle liste per le imminenti elezioni amministrative per le quali il movimento si presenterà in alcuni comuni del Lazio, della Campania e della Basilicata.

Non solo, ma è avvenuto anche all’indomani di una interrogazione con richiesta di accesso agli atti che, tramite i nostri consiglieri, sarebbe arrivata nelle stanze del sindaco di uno dei comuni dove Italia dei Diritti De Pierro è presente e dove intende vigilare sul rispetto etico legalitario dell’amministrazione, così come succede in tutti i comuni dove siamo presenti.

Ricordo che lo scorso anno, sempre nell’imminenza della presentazione delle liste, il presidente del movimento Antonello De Pierro, subì un’aggressione in piena via Cristoforo Colombo e per la quale è stato aperto un procedimento giudiziario.

Diamo fastidio, e questo è chiaro, ma noi continueremo ad andare avanti per la nostra strada certi – conclude Spinelli – delle nostre ragioni. La politica deve andare verso l’interesse dei cittadini e non deve essere un tornaconto personale di chi ricopre cariche istituzionali”.

Corrado Fella, vittima dell’episodio commenta:” Ho provato un grande dispiacere nel vedere tutte le quattro gomme della mia auto squarciate, ma allo stesso tempo ho capito che il lavoro che sto portando avanti con l’Italia dei Diritti De Pierro sta dando i suoi frutti.

Oltre a questo atto vandalico, nei giorni scorsi, durante la notte ho avvertito dei rumori provenire dall’esterno della mia abitazione e ho notato che qualcuno stava tentando di entrare forzando la porta.

Naturalmente ho presentato denuncia presso le autorità competenti che indagheranno su questi episodi per verificare sia l’eventuale dolo, sia per risalire a chi sta cercando di intimidirmi.

Questi episodi comunque – conclude Fella – non fanno altro che convincermi ancora di più ad andare avanti per questa strada che è la stessa del movimento Italia dei Diritti De Pierro, far si che venga rispettata la legalità all’interno delle istituzioni”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro