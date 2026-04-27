Senise, convocazione urgente del Consiglio comunale: al centro la riorganizzazione sanitaria

Il Comune di Senise ha convocato in via d’urgenza il Consiglio comunale per il prossimo 28 aprile 2026 alle ore 17:30, presso la ex sala consiliare “Falcone e Borsellino”, situata nel Complesso monumentale San Francesco. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per lo stesso giorno alle ore 18:30.

La comunicazione ufficiale, firmata dal presidente del Consiglio comunale Michele Rossi e datata 27 aprile 2026, è stata indirizzata al sindaco, ai consiglieri comunali, al segretario comunale, al revisore dei conti, alla polizia municipale e alla stazione dei carabinieri di Senise.

Al centro dell’unico punto all’ordine del giorno vi è un tema di grande rilevanza per il territorio: la riorganizzazione della rete sanitaria territoriale. In particolare, il Consiglio sarà chiamato a esprimersi sulla richiesta di individuare il Comune di Senise come sede della Casa di Comunità HUB per il Distretto Lagonegrese/Pollino.

Si tratta di una decisione strategica che potrebbe rafforzare il ruolo di Senise come punto di riferimento sanitario per l’area, con possibili ricadute positive in termini di servizi e assistenza per i cittadini.

L’amministrazione ha inoltre sottolineato che la discussione sarà aperta al pubblico, offrendo così alla cittadinanza l’opportunità di assistere a un momento importante di confronto su una questione che incide direttamente sul futuro del sistema sanitario locale.

L’appuntamento rappresenta dunque un passaggio cruciale per delineare le prospettive di sviluppo dei servizi sanitari nel comprensorio, in un contesto in cui la prossimità e l’efficienza delle strutture sanitarie assumono un ruolo sempre più centrale.