Cciaa Basilicata: opportunità per aziende lucane

La Camera di commercio della Basilicata rinnova il proprio impegno a sostegno della promozione internazionale delle imprese lucane attraverso il Progetto Speciale Mirabilia che porterà a Udine, il 16 e 17 giugno 2026, la XIV edizione della Borsa del turismo culturale e delle produzioni agroalimentari di qualità.

L’iniziativa, promossa da ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali – insieme a numerose Camere di commercio italiane (tra cui quella lucana), in collaborazione con Assocamerestero, ICE Agenzia e IEG Spa, rappresenta uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati all’incontro tra imprese italiane e buyer internazionali interessati ai territori UNESCO e alle eccellenze produttive locali.

L’obiettivo è promuovere un’offerta integrata dei territori UNESCO meno noti, rendendo più visibile il legame tra patrimonio culturale, identità locali e sviluppo economico. Sul fronte agroalimentare, invece, il focus sarà sulla promozione delle produzioni di eccellenza e sulla creazione di nuove opportunità commerciali sui mercati esteri.

Per la Basilicata saranno selezionate 16 imprese complessive: 8 del settore turistico e 8 del comparto agroalimentare food & drink.

Le aziende partecipanti avranno l’opportunità di incontrare circa 50 buyer internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Europa ed extra Europa, in un programma articolato di incontri B2B, sessioni di networking e momenti di promozione dedicati alla valorizzazione delle destinazioni e delle produzioni di qualità.

La partecipazione è riservata alle imprese regolarmente iscritte al Registro imprese, in regola con il diritto camerale, senza pendenze nei confronti della Camera di commercio e con quota di adesione regolarmente versata. La quota prevista è pari a 200 euro oltre IVA.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre l’11 maggio 2026 attraverso i form dedicati presenti sulla piattaforma Mirabilia. Le imprese saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste complete.