29 aprile – ultimo appuntamento rassegna cinematografica “Paesaggi volontari”

Si conclude a Genzano di Lucania il percorso cinematografico di “Visioni Volontarie – Storie per chi abita e chi ritorna”, la rassegna dedicata ai paesaggi umani, alla memoria dei territori e alle comunità che scelgono di restare o di tornare ad abitare i luoghi.

Un ciclo di proiezioni che, attraverso il linguaggio del cinema documentario, ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra storie di radicamento, ritorno e rigenerazione, trasformando il cinema in uno spazio di incontro, confronto e partecipazione.

L’ultimo appuntamento è in programma mercoledì 29 aprile al Cinema Auditorium F. Zotta di Genzano di Lucania con la proiezione del documentario “Varvilla” di Valerio Gnesini.

Ambientato alle porte del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, nell’alta Val d’Enza, il film racconta l’esperienza della comunità di Succiso, piccolo borgo in provincia di Reggio Emilia, che è riuscita a contrastare lo spopolamento attraverso la creazione di una cooperativa di comunità.

La cooperativa La Valle dei Cavalieri rappresenta oggi un modello virtuoso di organizzazione collettiva: gestisce servizi essenziali per il territorio come un bar, un agriturismo e un negozio di generi alimentari, ed è attiva nel turismo, nell’allevamento ovino, nella manutenzione del territorio e nella gestione del centro visita del parco nazionale.

Un’esperienza unica nel panorama italiano, capace di dimostrare come collaborazione, partecipazione e senso di appartenenza possano diventare strumenti concreti di sviluppo locale e contrasto all’abbandono dei piccoli centri.

Un modello di interesse internazionale, oggetto di studio anche da parte del professore di economia Naori Tsuda dell’Università di Osaka, che individua esperienze analoghe solo in contesti molto limitati a livello globale.

Attraverso il racconto di questa comunità, il documentario restituisce una riflessione attuale sul valore del vivere insieme e sulla possibilità di costruire nuove economie a partire dai territori, mettendo al centro le persone e le relazioni.

La rassegna si chiude con una storia esemplare di resilienza e innovazione sociale, in linea con gli obiettivi del progetto Paesaggi Volontari, che promuove pratiche di cittadinanza attiva e valorizzazione del patrimonio territoriale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto Paesaggi Volontari – Il Museo del Paesaggio di Monteserico, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Bando Volontariato 2024 e promosso dall’A.P.S. Spaziogiovani Genzano ETS in partenariato con il Comune di Genzano di Lucania, insieme a una rete ampia e attiva di realtà del terzo settore impegnate nella valorizzazione del paesaggio, della cultura e della partecipazione civica.