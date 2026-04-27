1° Maggio a Senise: musica, tradizione e comunità con il concerto di Mimmo Cavallaro

Il 1° maggio a Senise si preannuncia come una giornata all’insegna della musica, della comunità e dell’identità territoriale. In occasione della Festa del Lavoro, il borgo lucano ospiterà un evento speciale che unisce celebrazione civile e intrattenimento: la “Festa del Territorio, del Lavoro e della Musica”.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Senise e dall’Associazione Culturale “Solo Cose Belle”, nasce come momento di condivisione e valorizzazione delle tradizioni locali. Il programma prenderà il via alle ore 18:00 in Piazza Unità d’Italia, con interventi istituzionali e la partecipazione di artisti locali, a testimonianza del forte legame tra cultura, lavoro e comunità.

Il cuore della serata sarà però la musica. Alle ore 21:30 è in programma il grande concerto di Mimmo Cavallaro, artista molto amato nel panorama della musica popolare del Sud Italia. Con il suo stile energico e coinvolgente, Cavallaro porterà sul palco emozioni, ritmo e tradizione, regalando al pubblico uno spettacolo capace di unire generazioni diverse.

Lo slogan dell’evento, “La tua terra. La tua voce. La nostra festa.”, sintetizza perfettamente lo spirito della manifestazione: una giornata per celebrare non solo il lavoro, ma anche l’identità collettiva e il valore delle radici.

Tra luci, musica e atmosfera festosa, Senise si prepara dunque ad accogliere cittadini e visitatori per un appuntamento che promette di essere molto più di un semplice evento: un momento autentico di comunità, condivisione e orgoglio locale.