Sant’Arcangelo, Vito De Filippo torna in campo: “Scelgo di dedicarmi al mio paese”

Vito De Filippo torna a casa e lo fa scegliendo di mettersi in gioco in prima persona. L’ex governatore lucano ha deciso di candidarsi a sindaco della sua Sant’Arcangelo, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Una scelta maturata nel tempo, racconta lui stesso, nata soprattutto dall’ascolto del territorio. «Ho accolto con emozione l’appello che mi è arrivato da professionisti, imprenditori, artigiani, commercianti, agricoltori, ma anche da tanti giovani, dal mondo della scuola, dell’associazionismo e da molti cittadini», spiega. Un invito a guidare una lista che De Filippo ha deciso di non ignorare.

Dietro la candidatura, però, non c’è solo la richiesta della comunità, ma anche un lavoro già avviato. «Da mesi stiamo discutendo e costruendo insieme un programma per il futuro del Comune – aggiunge – un progetto che abbiamo già depositato e che sarà la bussola della nostra azione amministrativa».

Per De Filippo, Sant’Arcangelo non è semplicemente il luogo di nascita. È qualcosa di più profondo. «Qui ho mosso i primi passi, negli studi e nella vita. È un legame che va oltre l’anagrafe, è identità», sottolinea. Ed è proprio questo rapporto con il territorio ad averlo spinto a cambiare i suoi piani: «Ho deciso di modificare con convinzione i programmi della mia vita e di dedicare i prossimi cinque anni totalmente a questo paese».

Uno sguardo che unisce radici e futuro. L’ex presidente della Regione Basilicata parla di sfide complesse, ma anche di una «straordinaria bellezza» che merita attenzione e un cambio di passo nell’azione amministrativa. «In questi anni ho sostenuto progetti importanti per questo territorio. Ora voglio farlo in prima persona, mettendo a disposizione passione, esperienza e competenze».

L’obiettivo è chiaro: «Costruire un modello di paese capace di cogliere le opportunità che il futuro offre». Una sfida che per De Filippo è prima di tutto personale, prima ancora che politica.