LeBron guida i Lakers a un successo rocambolesco: vicino il passaggio del turno, vincono anche gli Spurs

I Los Angeles Lakers, guidati da un monumentale LeBron James, sono ad un passo dalla qualificazione ai playoff Nba dopo una vittoria emozionante sui Houston Rockets per 112-108 ai supplementari.

Il 41enne campione, alla sua 23ª stagione e ai 19° playoff, ha messo a referto 29 punti, 13 rimbalzi, 6 assist e 3 palle rubate, confermandosi ancora una volta leader indiscusso della squadra.

La vittoria dei Lakers è arrivata dopo una partita combattuta, con Houston che ha dato filo da torcere fino all’ultimo minuto.

I Lakers consolidano così la loro posizione nei playoff, mentre i Boston Celtics hanno ripreso il vantaggio nella serie contro i Philadelphia 76ers, sempre nel primo turno della post-season.

Successo anche per gli San Antonio Spurs, che, privi del talento Victor Wembanyama, hanno battuto i Portland Trail Blazers per 120-108, portandosi sul 2-1 nella serie. Tra i texani, decisivi Stephon Castle con 33 punti e Dylan Harper con 27 punti e 10 rimbalzi, protagonisti di una prestazione corale che ha consentito agli Spurs di prevalere nonostante l’assenza della loro stella.

Con questi risultati, la corsa ai playoff si fa sempre più intensa, tra sorprese e conferme dei grandi campioni che continuano a scrivere la storia della Nba.