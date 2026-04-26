La Spezia si prepara a un’estate di musica, teatro e comicità: festival e grandi nomi in città

La Spezia promette un’estate all’insegna della cultura e dello spettacolo, con un calendario ricco di eventi che spazia dalla musica al teatro, dalla danza alla comicità.

Il Festival Internazionale di Jazz celebra quest’anno la sua 58ª edizione, dall’8 luglio al 4 agosto, con un programma di respiro internazionale.

La direzione artistica di Lorenzo Cimino ha selezionato alcuni tra i protagonisti più importanti della scena jazz mondiale: si parte con il leggendario chitarrista Pat Metheny, seguiti dal quartetto fusion Yellowjackets, Billy Cobham con la Time Machine Band, Kenny Barron con la contrabbassista Linda Oh e la voce di Noa.

La chiusura è affidata a LP, con un evento cross-over che unisce jazz e pop-rock, confermando l’apertura del Festival a un pubblico internazionale e diversificato.

«La nuova edizione del Festival – sottolinea il sindaco Pierluigi Peracchini – conferma il ruolo della nostra città come punto di riferimento per questo genere musicale, grazie a una manifestazione storica che da oltre mezzo secolo rappresenta un’eccellenza a livello mondiale».

Parallelamente, dal 1° luglio al 16 agosto, l’area di piazza Europa ospiterà la settima edizione de La Spezia Estate Festival, una rassegna che intreccia teatro, danza, comicità, narrazione, musica e illusionismo.

Il programma, pensato per tutte le età, presenta nomi affermati e nuove voci della scena italiana: dalla danza-teatro di Furioso di Balletto Civile al varietà del Massimo Lopez Show, dalla conferenza-spettacolo L’Epoca della Rabbia con Roberta Bruzzone alla comicità di Paolo Cevoli e Max Angioni.

Non mancano il teatro di narrazione di Roberto Mercadini, l’universo visionario di Alessandro Bergonzoni, la comicità di Filippo Caccamo e Max Pisu, l’omaggio a Rino Gaetano in Ahi Maria! e la magia scenica di Luca Bono.

Con questa ricca offerta culturale, La Spezia si conferma meta imperdibile per un’estate all’insegna dell’arte e dello spettacolo dal vivo.