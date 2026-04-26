Emma torna sul palco del Primo Maggio di Roma: energia, voce inconfondibile e nuove emozioni

Dopo aver emozionato il pubblico nel 2023 recitando una poesia di Virginia Woolf, Emma torna a calcare il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma con la sua energia e la voce inconfondibile.

L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, quest’anno è dedicato al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Con oltre 15 anni di carriera alle spalle, Emma ha consolidato un legame speciale con i suoi fan, collaborando con alcuni dei più importanti artisti della scena musicale italiana e ricevendo numerosi riconoscimenti.

Dopo la pubblicazione dei singoli “Brutta Storia” e “Vacci Piano” feat Rkomi, la cantante si prepara a un’estate ricca di concerti nei festival italiani, con due eventi speciali negli Ippodromi di Roma e Milano.

Il brano “L’Amore non mi basta”, pubblicato dodici anni fa, ha conosciuto un ritorno straordinario tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, confermandosi come un successo senza tempo e mantenendosi ai vertici delle classifiche per settimane.

Emma si aggiunge a sorpresa a una lineup già ricca di oltre 40 artisti, contribuendo a un evento che mette al centro le performance live come strumento di racconto e riflessione.

La direzione artistica, guidata da Massimo Bonelli, ha scelto il focus “Il domani è ancora nostro” per dare voce alla contemporaneità, combinando artisti affermati e nuove promesse della musica italiana, capaci di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti.

Come ogni anno, il Concertone sarà a ingresso libero e trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it, RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio2 seguirà l’evento con interviste dal backstage e contenuti extra sulle pagine social, garantendo anche la trasmissione in visual radio sul canale 202.