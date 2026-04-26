POLITICA

Elezioni amministrative in Basilicata: presentate le liste nei 16 Comuni al voto il 24 e 25 maggio

Foto di Redazione Redazione26/04/2026

Si sono concluse le operazioni per la presentazione delle liste nei 16 Comuni della Basilicata chiamati al voto il 24 e 25 maggio per il rinnovo di sindaci e Consigli comunali.

Tutti i Comuni interessati hanno una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, pertanto non è previsto il turno di ballottaggio. Complessivamente sono circa 50 mila i cittadini aventi diritto al voto.

In provincia di Potenza si voterà in dieci Comuni: Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi.

In provincia di Matera, invece, le elezioni riguarderanno sei Comuni: Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.

Due amministrazioni, Lauria e Sarconi, torneranno alle urne prima della naturale scadenza del mandato. A Moliterno, invece, è stata presentata una sola candidatura, quella del sindaco uscente.

Di seguito i candidati sindaci e le liste presentate.

PROVINCIA DI POTENZA

Acerenza

  • Luca Lombardi (Noi per Acerenza)
  • Canio Montanaro (Noi per Acerenza Insieme)
  • Carmen Salandra (Progetto Amministrazione Condivisa)

Castronuovo di Sant’Andrea

  • Antonio Bulafro (Impegno)
  • Umberto Di Matteo

Cersosimo

  • Domenico Paglia (Cersosimo Bene Comune)
  • Vincenzo Diego (Disegniamo insieme nuovi orizzonti)
  • Corrado Salvatore Fella (Italia dei Diritti)

Corleto Perticara

  • Ilenia (Corleto Futura)
  • Antonio Massari
  • Prospero Mauriello

Filiano

  • Andrea Lacerenza (Innova Filiano)
  • Leonardo Pace (Rete Civica per Filiano)

Francavilla in Sinni

  • Romano Cupparo (Insieme si può)
  • Pasquale Ciancia (Francavilla Comunità Futura)

Lauria

  • Antonio Rossino (Lauria al centro)
  • Pierluigi Scaldaferri (MuoviAmo Lauria)
  • Bruna Gagliardi (Primavera Democratica per Lauria)

Moliterno

  • Antonio Rubino (Di Nuovo Moliterno)

Sant’Arcangelo

  • Salvatore La Grotta (Avanti insieme)
  • Vito De Filippo (Sant’Arcangelo cambia passo)
  • Nicola Giordano (Vivere Sant’Arcangelo)

Sarconi

  • Nicola Gulfo (Direzione Comune)
  • Cesare Marte (Siamo di nuovo Sarconi)

PROVINCIA DI MATERA

Accettura

  • Pietro Varvarito (Destinazione Accettura)

Craco

  • Vincenzo Lacopeta (Craco per noi)
  • Maria Antonietta Rinaldi (Rinascita Craco)
  • Nicola Martone (L’Italia dei Diritti)
  • Antonio Marroccoli (Progetto Popolare)

Grottole

  • Mariapina Consentino (Insieme per crescere)
  • Angelo De Vito (Grottole Democratica)
  • Giuseppe Amato (Per Grottole)
  • Filippo Carretta (Insieme per Grottole)

Salandra

  • Antonietta Zaccaro (Salandra Rinasce)
  • Giuseppe Soranno

San Giorgio Lucano

  • Giuseppe Esposito (Appartenenza/Territorio)
  • Giuseppe Ventimiglia (I Volenterosi)

Tursi

  • Filomena Russo (Visione Comune Tursi in prima persona)
  • Maria Anglone Adduci (Cambiamo Tursi)
Foto di Redazione Redazione26/04/2026
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