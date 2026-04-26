Elezioni amministrative in Basilicata: presentate le liste nei 16 Comuni al voto il 24 e 25 maggio
Si sono concluse le operazioni per la presentazione delle liste nei 16 Comuni della Basilicata chiamati al voto il 24 e 25 maggio per il rinnovo di sindaci e Consigli comunali.
Tutti i Comuni interessati hanno una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, pertanto non è previsto il turno di ballottaggio. Complessivamente sono circa 50 mila i cittadini aventi diritto al voto.
In provincia di Potenza si voterà in dieci Comuni: Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi.
In provincia di Matera, invece, le elezioni riguarderanno sei Comuni: Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.
Due amministrazioni, Lauria e Sarconi, torneranno alle urne prima della naturale scadenza del mandato. A Moliterno, invece, è stata presentata una sola candidatura, quella del sindaco uscente.
Di seguito i candidati sindaci e le liste presentate.
PROVINCIA DI POTENZA
Acerenza
- Luca Lombardi (Noi per Acerenza)
- Canio Montanaro (Noi per Acerenza Insieme)
- Carmen Salandra (Progetto Amministrazione Condivisa)
Castronuovo di Sant’Andrea
- Antonio Bulafro (Impegno)
- Umberto Di Matteo
Cersosimo
- Domenico Paglia (Cersosimo Bene Comune)
- Vincenzo Diego (Disegniamo insieme nuovi orizzonti)
- Corrado Salvatore Fella (Italia dei Diritti)
Corleto Perticara
- Ilenia (Corleto Futura)
- Antonio Massari
- Prospero Mauriello
Filiano
- Andrea Lacerenza (Innova Filiano)
- Leonardo Pace (Rete Civica per Filiano)
Francavilla in Sinni
- Romano Cupparo (Insieme si può)
- Pasquale Ciancia (Francavilla Comunità Futura)
Lauria
- Antonio Rossino (Lauria al centro)
- Pierluigi Scaldaferri (MuoviAmo Lauria)
- Bruna Gagliardi (Primavera Democratica per Lauria)
Moliterno
- Antonio Rubino (Di Nuovo Moliterno)
Sant’Arcangelo
- Salvatore La Grotta (Avanti insieme)
- Vito De Filippo (Sant’Arcangelo cambia passo)
- Nicola Giordano (Vivere Sant’Arcangelo)
Sarconi
- Nicola Gulfo (Direzione Comune)
- Cesare Marte (Siamo di nuovo Sarconi)
PROVINCIA DI MATERA
Accettura
- Pietro Varvarito (Destinazione Accettura)
Craco
- Vincenzo Lacopeta (Craco per noi)
- Maria Antonietta Rinaldi (Rinascita Craco)
- Nicola Martone (L’Italia dei Diritti)
- Antonio Marroccoli (Progetto Popolare)
Grottole
- Mariapina Consentino (Insieme per crescere)
- Angelo De Vito (Grottole Democratica)
- Giuseppe Amato (Per Grottole)
- Filippo Carretta (Insieme per Grottole)
Salandra
- Antonietta Zaccaro (Salandra Rinasce)
- Giuseppe Soranno
San Giorgio Lucano
- Giuseppe Esposito (Appartenenza/Territorio)
- Giuseppe Ventimiglia (I Volenterosi)
Tursi
- Filomena Russo (Visione Comune Tursi in prima persona)
- Maria Anglone Adduci (Cambiamo Tursi)