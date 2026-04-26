Elezioni amministrative in Basilicata: presentate le liste nei 16 Comuni al voto il 24 e 25 maggio

Si sono concluse le operazioni per la presentazione delle liste nei 16 Comuni della Basilicata chiamati al voto il 24 e 25 maggio per il rinnovo di sindaci e Consigli comunali.

Tutti i Comuni interessati hanno una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, pertanto non è previsto il turno di ballottaggio. Complessivamente sono circa 50 mila i cittadini aventi diritto al voto.

In provincia di Potenza si voterà in dieci Comuni: Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi.

In provincia di Matera, invece, le elezioni riguarderanno sei Comuni: Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.

Due amministrazioni, Lauria e Sarconi, torneranno alle urne prima della naturale scadenza del mandato. A Moliterno, invece, è stata presentata una sola candidatura, quella del sindaco uscente.

Di seguito i candidati sindaci e le liste presentate.

PROVINCIA DI POTENZA

Acerenza

Luca Lombardi (Noi per Acerenza)

Canio Montanaro (Noi per Acerenza Insieme)

Carmen Salandra (Progetto Amministrazione Condivisa)

Castronuovo di Sant’Andrea

Antonio Bulafro (Impegno)

Umberto Di Matteo

Cersosimo

Domenico Paglia (Cersosimo Bene Comune)

Vincenzo Diego (Disegniamo insieme nuovi orizzonti)

Corrado Salvatore Fella (Italia dei Diritti)

Corleto Perticara

Ilenia (Corleto Futura)

Antonio Massari

Prospero Mauriello

Filiano

Andrea Lacerenza (Innova Filiano)

Leonardo Pace (Rete Civica per Filiano)

Francavilla in Sinni

Romano Cupparo (Insieme si può)

Pasquale Ciancia (Francavilla Comunità Futura)

Lauria

Antonio Rossino (Lauria al centro)

Pierluigi Scaldaferri (MuoviAmo Lauria)

Bruna Gagliardi (Primavera Democratica per Lauria)

Moliterno

Antonio Rubino (Di Nuovo Moliterno)

Sant’Arcangelo

Salvatore La Grotta (Avanti insieme)

Vito De Filippo (Sant’Arcangelo cambia passo)

Nicola Giordano (Vivere Sant’Arcangelo)

Sarconi

Nicola Gulfo (Direzione Comune)

Cesare Marte (Siamo di nuovo Sarconi)

PROVINCIA DI MATERA

Accettura

Pietro Varvarito (Destinazione Accettura)

Craco

Vincenzo Lacopeta (Craco per noi)

Maria Antonietta Rinaldi (Rinascita Craco)

Nicola Martone (L’Italia dei Diritti)

Antonio Marroccoli (Progetto Popolare)

Grottole

Mariapina Consentino (Insieme per crescere)

Angelo De Vito (Grottole Democratica)

Giuseppe Amato (Per Grottole)

Filippo Carretta (Insieme per Grottole)

Salandra

Antonietta Zaccaro (Salandra Rinasce)

Giuseppe Soranno

San Giorgio Lucano

Giuseppe Esposito (Appartenenza/Territorio)

Giuseppe Ventimiglia (I Volenterosi)

Tursi