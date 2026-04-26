Consiglio regionale, seduta il 28 aprile: all’ordine del giorno sanità, leggi e comunicazioni politiche

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato in seduta ordinaria per martedì 28 aprile 2026 alle ore 15.00, presso l’Aula Dinardo del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro a Potenza. Previsto, se necessario, il prosieguo dei lavori nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 aprile.

Al termine della seduta ordinaria, l’Assemblea si riunirà in seduta straordinaria su richiesta dei consiglieri Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri e Vizziello. In questa occasione, il Presidente della Giunta regionale interverrà con una comunicazione sulla situazione politica, amministrativa e programmatica della Regione, cui seguirà il dibattito in Aula.

Ad aprire i lavori sarà la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, in merito alla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

Successivamente, dopo l’esame di eventuali provvedimenti licenziati dalle Commissioni consiliari, l’Aula affronterà una serie di disegni e proposte di legge. Tra i principali punti in agenda figurano le modifiche alla normativa regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, il rendiconto generale 2024 del Parco Naturale Regionale del Vulture e interventi di aggiornamento della legislazione sul rilancio dell’economia e la riqualificazione edilizia.

In programma anche l’elezione dei componenti dell’Osservatorio regionale sull’Immigrazione e la discussione di diverse proposte di legge, tra cui quelle relative al sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale, alle misure per la promozione della parità di genere e all’istituzione dell’Osservatorio regionale sulle risorse idriche.

Tra i temi più rilevanti anche il disegno di legge sull’integrazione dello Statuto regionale con l’introduzione della figura dei sottosegretari.

La seduta affronterà infine le criticità del Servizio sanitario regionale, con particolare attenzione alla realizzazione del nuovo ospedale unico per acuti di Lagonegro e all’attuale assetto organizzativo della struttura.