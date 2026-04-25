Una delegazione di Forza Italia Giovani Basilicata in visita al Cimitero Americano di Nettuno

Una delegazione di Fi Giovani Basilicata ha preso parte oggi a una toccante visita al Cimitero Americano, luogo simbolo del sacrificio e della liberazione dell’Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, organizzata dal Segretario Nazionale Simone Leoni.

La delegazione guidata da Roberta Taddei, membro della Segreteria Nazionale e Responsabile Nazionale Rapporti Esterni, e composta da Vito Gabriele Motta, membro del Tavolo Esteri, Rocco Arno ed Edoardo D’Elia, membri della Segreteria Regionale, conferma la presenza dei giovani di Forza Italia Giovani Basilicata: l’incontro ha rappresentato un momento di forte riflessione civile e personale, nel segno della memoria storica e del valore della libertà conquistata anche grazie al sacrificio di migliaia di soldati.

Alla visita hanno partecipato anche il Sen. Maurizio Gasparri, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, ed il Sen. Andrea Orsini, membro della Commissione Affari Esteri e Difesa, sottolineando l’importanza di un momento condiviso tra rappresentanti istituzionali e nuove generazioni.

Nel corso della commemorazione, il silenzio del luogo e la forza delle croci bianche si sono intrecciati con una profonda consapevolezza: la libertà e la pace non sono conquiste scontate, ma eredità da custodire e rinnovare ogni giorno.

Per i giovani presenti, è stato un momento di intensa emozione e responsabilità, un richiamo concreto al valore della memoria come fondamento dell’impegno politico e civile.

FI Giovani Basilicata rinnova così il proprio impegno a difendere e trasmettere i valori democratici e occidentali, affinché il ricordo del passato continui a guidare le scelte del presente e del futuro.