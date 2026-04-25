Il gruppo di lavoro “Iniziativa Sanità nel Senisese”, riunitosi in data 24 del corrente mese, ha condiviso la necessità di proseguire con determinazione l’impegno a tutela dei servizi sanitari del territorio deliberando la continuazione delle attività attraverso un percorso di sensibilizzazione e informazione rivolto alla cittadinanza mediante la diffusione del presente volantino:

SANITÀ NEL SENISESE COSÌ NON VA E NON POSSIAMO RESTARE IN SILENZIO

Nel nostro territorio curarsi sta diventando sempre più difficile:

• Mancano medici

• I servizi sono insufficienti

• I tempi di attesa sono troppo lunghi.

• Per molti cittadini, soprattutto anziani e fragili, accedere alle cure è ormai un percorso complicato, a volte impossibile.

Questa non è normalità e non possiamo accettarla! Il diritto alla salute deve essere uguale per tutti, anche nei nostri paesi.

Per questo chiediamo:

– più medici di base

-servizi sanitari adeguati: Hub Senise + potenziamento aree

interne

– tempi di attesa accettabili

– una sanità territoriale che funzioni davvero, vicino ai cittadini e

accessibile a tutti

– Rafforzare in modo concreto la struttura ospedaliera di

Chiaromonte.

Chiediamo alle istituzioni risposte concrete, con tempi certi! Ma serve anche la partecipazione di tutti, partecipa anche tu! Difendiamo insieme il diritto alla salute nel Senisese.

Gruppo di lavoro iniziativa sanità nel Senisese