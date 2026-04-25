Il Csv di Basilicata è in buona salute e sempre più impegnato a rispondere alle istanze del territorio

Potenza, 25 aprile 2026 – Ottimi i risultati raggiunti dal Centro Servizio al Volontariato (Csv) di Basilicata lo scorso anno. A certificarlo il bilancio 2025 approvato ieri dai soci riuniti a Potenza in assemblea.

Nel documento presente anche il resoconto delle attività già realizzate nel 2025 e il programma di quelle relative al 2026 .“

I dati ci dicono che, rispetto al 2024, c’è stata un’efficace capacità di spesa in relazione alle risorse attribuite – ha spiegato Giannino Romaniello, presidente del Csv Basilicata- ciò significa che il Csv sta realizzando tutti gli obiettivi alla base della sua impostazione programmatica”.

Incrementare il volontariato tra i giovani, sostenere il ricambio generazionale nel Terzo Settore, tutelare i beni comuni, sostenere le reti del volontariato e promuovere la salute e il benessere della comunità sono gli obiettivi ai quali da sempre lavora il Csv lucano.

“ Il Centro Servizio al Volontariato opera in regione da 25 anni, siamo ormai un punto di riferimento per il mondo del volontariato, dell’associazionismo e del Terzo Settore- ha spiegato Gianleo Iosca, direttore del Csv Basilicata- nel 2025 abbiamo implementato numerose attività pensate per rispondere alle istanze del territorio, come la promozione del volontariato tra i giovani, la consulenza rivolta agli Ets, la progettazione, la formazione sempre più specialistica dei volontari, la promozione delle reti, in sostanza iniziative che mirano a sostenere e rafforzare l’impegno delle associazioni e contribuiscono ad accrescere il benessere della comunità”.

L’obiettivo ultimo da raggiungere è quello più ambizioso. “ Sono convinto – conclude Iosca- che se seminiamo i valori della prossimità e della cittadinanza attiva, contribuiremo a costruire un mondo più giusto e più inclusivo”.