81° Anniversario della Liberazione: Presidente Mattarella a San Severino Marche

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebra il 25 aprile, Anniversario della Liberazione, a San Severino Marche, città insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile.

L’Omaggio al Monumento ai Caduti

Primo impegno del Capo dello Stato, l’omaggio al Monumento ai Caduti della Resistenza “Arnaldo Bellabarba”, alla presenza delle autorità locali.

Insieme al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, Mattarella ha deposto una corona di alloro al Monumento ai Caduti, simbolo del sacrificio per la libertà nazionale.

La cerimonia al teatro Feronia

Al termine dell’omaggio ai Caduti, il Presidente si è trasferito in Piazza Del Popolo: dopo aver ricevuto gli onori militari, Mattarella è intervenuto alla cerimonia celebrativa dell’81° Anniversario della Liberazione al teatro Feronia.

Nel corso della cerimonia hanno preso la parola il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il presidente della Provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci.

Previsto anche un contributo storico con una relazione a cura del ricercatore e scrittore Matteo Petracci. Gli interventi sono stati intervallati dalle letture dell’attore Neri Marcorè, accompagnato dal musicista Daniele Di Battista.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente Mattarella.

San Severino Marche è stata insignita dal Capo dello Stato della Medaglia d’Oro al Merito Civile conferita nel 2022 con la seguente motivazione: “Durante il periodo bellico partecipò alla lotta partigiana, ospitando e sfamando centinaia di sfollati. Fu teatro di uccisioni, di numerose fucilazioni e di rastrellamenti ad opera delle truppe tedesche e a danno della popolazione. Esempio di estremo sacrificio e di virtù civiche. 1943/1945 – San Severino Marche (MC)”.