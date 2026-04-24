Oprol presenta la carta dellecultivar per una ristorazione di coscienza

Non tutti gli oli sono uguali, e non tutto ciò che è giallo o verde è degno di una tavola lucana d’eccellenza. L’OPROL(Organizzazione Produttori Olivicoli Lucani) lancia un manifesto politico e culturale rivolto ai ristoratori del territorio: passare dalla “miscela anonima” alla “cultivar d’identità”.

Attraverso lo strumento della Carta degli Oli, OPROL punta a trasformare il ristoratore da semplice somministratore a custode della biodiversità lucana, facendo leva su una conoscenza profonda delle varietà autoctone che rendono la Basilicata un unicum nel panorama olivicolo mondiale.

Il Patrimonio Lucano: Una Mappa Sensoriale Unica

La Basilicata non produce semplicemente “olio”, ma esprime un mosaico di sapori dettato da microclimi e terreni diversi. OPROL mette in evidenza le perle della produzione regionale che ogni ristoratore dovrebbe saper narrare:

Majatica di Ferrandina (La “Regina” del Materano): Una varietà che rappresenta l’eleganza assoluta. Nota per il suo equilibrio perfetto, regala al naso sentori decisi di pomodoro maturo e mela. È l’olio ideale per i ristoratori che vogliono valorizzare piatti delicati, pesci di mare e crudités, senza mai sovrastare la materia prima.

Una varietà che rappresenta l’eleganza assoluta. Nota per il suo equilibrio perfetto, regala al naso sentori decisi di pomodoro maturo e mela. È l’olio ideale per i ristoratori che vogliono valorizzare piatti delicati, pesci di mare e crudités, senza mai sovrastare la materia prima. Ogliarola del Vulture (L’Anima del Vulcano): Coltivata alle pendici del monte Vulture, questa cultivar estrae dal terreno vulcanico una mineralità e un carattere inconfondibili. Il suo sentore di mandorla fresca e l’erba tagliata la rendono la compagna perfetta per i piatti della tradizione, dalle zuppe di legumi alle carni bianche.

Coltivata alle pendici del monte Vulture, questa cultivar estrae dal terreno vulcanico una mineralità e un carattere inconfondibili. Il suo sentore di mandorla fresca e l’erba tagliata la rendono la compagna perfetta per i piatti della tradizione, dalle zuppe di legumi alle carni bianche. Coratina (Il Vigore dei Polifenoli): Sebbene condivisa con la vicina Puglia, la Coratina lucana assume note di amaro e piccante ancora più strutturate. È la cultivar della “coscienza salutistica”: ricchissima di polifenoli, è perfetta per le carni rosse alla brace e i piatti robusti della cucina dell’entroterra.

Sebbene condivisa con la vicina Puglia, la Coratina lucana assume note di amaro e piccante ancora più strutturate. È la cultivar della “coscienza salutistica”: ricchissima di polifenoli, è perfetta per le carni rosse alla brace e i piatti robusti della cucina dell’entroterra. Racioppa e Fasola: Varietà antiche che raccontano la storia dei piccoli borghi della Basilicata. Portare queste cultivar a tavola significa offrire al cliente un’esperienza archeo-gastronomica che nessuna miscela industriale potrà mai replicare.

L’Appello di OPROL: “Uscire dall’equivoco delle miscele”

Il problema sollevato da OPROL è di natura etica. Troppo spesso, nei ristoranti lucani, si trovano ancora oli di dubbia provenienza, “miscele di oli comunitari” che appiattiscono il gusto e mortificano l’economia locale.

“Il ristoratore deve avere la coscienza di sapere cosa mette in tavola,” afferma la dirigenza OPROL. “Usare una miscela anonima per risparmiare pochi centesimi a piatto è un danno d’immagine incalcolabile. Chiediamo consapevolezza: la Carta degli Oli non è un lusso, ma un atto di onestà verso il cliente che sceglie la Basilicata per la sua autenticità.”

La Carta degli Oli: Istruzioni per il Rilancio

La proposta di OPROL prevede una Carta degli Oli strutturata secondo i profili sensoriali delle cultivar lucane. Questo permetterà di:

Educare il cliente: Spiegare perché un olio “pizzica” (segno di qualità e presenza di antiossidanti). Esaltare il Menù: Abbinare scientificamente l’olio al piatto, proprio come si fa con il vino. Certificare la Filiera: Garantire che ogni goccia d’olio provenga da frantoi e oliveti della Basilicata, tracciati e garantiti.

Conclusione: Un Patto tra Terra e Tavola

Il rilancio del turismo enogastronomico lucano passa inevitabilmente dalla trasparenza. OPROL invita i ristoratori a diventare i primi “sommelier dell’olio”, formandosi e informandosi, per ripulire le tavole da prodotti mediocri e restituire dignità alle cultivar che da secoli disegnano il paesaggio delle nostre colline.