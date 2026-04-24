Italia Nostra: a Potenza la mostra itinerante per i 70 anni e un focus su Umberto Zanotti Bianco

Potenza, 24-042026 – Si è svolta presso la Biblioteca Nazionale del Polo Bibliotecario di Potenza l’inaugurazione di un’importante iniziativa culturale che unisce due eventi di rilievo: la mostra celebrativa itinerante per i 70 anni di Italia Nostra e una mostra bibliografica dedicata alla figura di Umberto Zanotti Bianco e la presentazione del volume anastatico La Basilicata di Umberto Zanotti Bianco.

L’evento, promosso in collaborazione con il Polo Bibliotecario, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo culturale, tra cui il direttore del Polo Bibliotecario di Potenza dott.Luigi Catalani, il Presidente nazionale di Italia Nostra prof.Edoardo Croci, la Presidente regionale Arch.Isabella Marchetta , il Presidente della sezione Senise Pollino Lucano ing. Domenico Totaro, il prof.Francesco Martorella (Archeologia Classica DIUSS-Unibas), e il Presidente dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, Prof.Gian Paolo D’Andrea.

La mostra principale, composta da 50 pannelli, ripercorre la storia e l’impegno di Italia Nostra attraverso i suoi 70 anni di attività e le oltre 200 sezioni diffuse sul territorio nazionale.

Dopo le tappe di Roma, presso il Museo dell’Appia Antica, e Sibari, l’esposizione arriva a Potenza come terza tappa di un percorso itinerante destinato a proseguire in tutta Italia. L’iniziativa si propone anche come strumento educativo rivolto alle giovani generazioni, con l’obiettivo di trasmettere i valori della tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico.

Accanto alla mostra principale, il Polo Bibliotecario ospita una rassegna bibliografica dedicata a Umberto Zanotti Bianco, figura centrale nella storia culturale italiana del Novecento, primo presidente di Italia Nostra e protagonista di numerose iniziative nel campo sociale e culturale, in particolare nel Mezzogiorno.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre presentata la ristampa di un volume dedicato all’attività di Zanotti Bianco in Basilicata, pubblicato nel centenario della sua redazione.

L’iniziativa, promossa dalla sezione Senisese Pollino Lucano di Italia Nostra, prevede la distribuzione gratuita di 200 copie alle biblioteche e agli istituti scolastici della regione, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di una figura ancora oggi di grande attualità.

Zanotti Bianco, nominato senatore a vita per i suoi meriti civili, si distinse per il suo impegno antifascista e per l’attività in ambito sociale, educativo e archeologico. Fondatore anche dell’ANIMI, contribuì in modo significativo allo sviluppo culturale del Mezzogiorno, promuovendo l’alfabetizzazione e la diffusione delle biblioteche come strumenti di crescita civile.

L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione sull’eredità culturale e morale di Zanotti Bianco e sul ruolo di Italia Nostra nella tutela del patrimonio, confermando l’importanza di una visione che unisce conoscenza, impegno civico e valorizzazione del territorio.

La mostra è aperta al pubblico negli spazi del Polo Bibliotecario di Potenza fino all’7 maggio.