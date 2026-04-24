Forza Italia a Roma per i 50 anni dalla fondazione del PPE, dichiarazioni di Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale Forza Italia Potenza

Venerdì 24 aprile dirigenti e militanti di Forza Italia si sono ritrovati a Roma per celebrare il cinquantesimo anniversario della fondazione del Partito Popolare Europeo, la grande famiglia politica europea rappresentata in Italia dal partito guidato da Antonio Tajani. Di seguito le dichiarazioni del Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei.

«Oggi a Roma, con una folta delegazione, anche Forza Italia Provincia di Potenza era presente per festeggiare la nascita del più grande e importante partito europeo, di cui il nostro movimento fa parte fieramente.

Gli interventi degli ospiti, tra cui Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Manfred Weber, Presidente del Partito Popolare Europeo, e Antonio Tajani, Vicepresidente del Partito Popolare Europeo e Segretario di Forza Italia, nonché Ministro degli Esteri, hanno evidenziato come l’Europa abbia bisogno di una forza liberale, moderata, popolare, cattolica, che creda nei valori della persona e della libertà come nuclei fondanti della società e dello sviluppo economico dei Paesi europei.

In un periodo di grande incertezza e di instabilità, l’Europa unita rappresenta un baluardo di democrazia e di libertà.

Il nostro ricordo oggi deve andare a figure come De Gasperi, Schuman, Adenauer, che si sono battuti per un’idea e per un’istituzione che ha garantito e che sta garantendo pace nella nostra regione.

È proprio sui valori di libertà dei padri fondatori dell’Europa che è nato il Partito Popolare Europeo, in cui ha fortemente creduto sin da subito il nostro Presidente Silvio Berlusconi, che con la sua visione e lungimiranza ha scelto chiaramente da che parte stare: dalla parte degli ultimi, di chi ha più bisogno, di chi crede in principi e valori irrinunciabili, ed è su questa strada che il nostro impegno continuerà a tutti i livelli.»