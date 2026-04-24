Domenica 26 Aprile a Francavilla in Sinni concerto del Trio Mille Riassunti per Il Maggio dei Libri 2026

Domenica 26 Aprile alle ore 18:30 presso la Sala Multimediale di Francavilla in Sinni, il Circolo Arci Francaviva e la Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Francavilla in Sinni, celebreranno, tra letteratura e musica, i cantautori italiani, il Sud e le Donne Resistenti.

L’evento rientra nella campagna nazionale Il Maggio dei Libri 2026 e avrà al centro l’esibizione musicale live del “Trio Mille Riassunti” accompagnata da momenti di letture che raccontano di Sud e di donne che hanno cambiato il mondo con la parola.