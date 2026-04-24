POLITICA
BCC Senise Malasanità nel Senisese
Nel corso dell’incontro svoltosi ieri sera presso la sezione di Basilicata Casa Comune, è emersa con forza la necessità di riportare al centro del dibattito pubblico il tema della sanità nel Senisese, una questione che richiede risposte concrete e una forte assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni.
Il territorio vive da tempo una condizione di crescente difficoltà sul piano dei servizi sanitari, aggravata da criticità che incidono direttamente sul diritto alla salute dei cittadini.
In questo quadro, riteniamo indispensabile insistere sulla richiesta di istituire a Senise un hub sanitario che si inserisca in modo organico nel sistema di programmazione territoriale, contribuendo a completare e rafforzare la rete dei servizi.
Una proposta che non si pone in contrapposizione ad altre realtà territoriali, ma punta a rendere più efficace l’organizzazione sanitaria complessiva, garantendo maggiore prossimità e migliori risposte ai cittadini.
Alla luce della gravità della situazione, riteniamo necessario promuovere un percorso condiviso e unitario.
Per questo ci facciamo promotori di un incontro tra tutte le forze politiche di Senise, per aprire un confronto sul futuro della sanità nel territorio e definire iniziative comuni a difesa degli interessi della comunità.
La tutela della salute pubblica deve diventare terreno di convergenza e azione comune.
Nei prossimi giorni lavoreremo affinché questo confronto possa concretizzarsi rapidamente, coinvolgendo rappresentanze politiche e realtà sociali del territorio, nella convinzione che solo attraverso un impegno condiviso si possano ottenere risultati concreti per il Senisese.