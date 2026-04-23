SANITÀ NEL SENISESE: NON C’È PIÙ TEMPO Lettera aperta ai Sindaci dell’area del Senisese

Ai Sindaci del Senisese,il diritto alla salute nel nostro territorio è oggi seriamente compromesso. Nel

Senisese oggi curarsi sta diventando un privilegio non un diritto.

Questa non è una denuncia simbolica ma la realtà quotidiana vissuta da migliaia di cittadini:

anziani senza assistenza, famiglie costrette a spostarsi per chilometri, servizi ridotti all’essenziale o del tutto assenti.

La situazione della sanità territoriale ha ormai superato ogni limite ditollerabilità e non può più essere affrontata con dichiarazioni generiche o prese di posizione episodiche. È una questione politica che richiede atti politici chiari,pubblici e verificabili.

Oggi nei nostri comuni il diritto alla salute è sempre più fragile: carenza cronica di medici di base, servizi territoriali insufficienti, assenza di presidi per le urgenze, strutture depotenziate, tempi di attesa inaccettabili. Intere comunità sono di fatto, private di un accesso equo e dignitoso alle cure.

Non è un problema tecnico ma il risultato di scelte precise o di mancate scelte. Per questo motivo non è più rinviabile una presa di posizione netta da parte delle Istituzioni locali e dei rappresentanti dei cittadini, soprattutto a seguito dell’esito della riunione del comitato dei sindaci, tenutosi a Chiaromonte in data

22 corrente mese.

Non basta “interessarsi” del problema, è necessario agirein modo coordinato e con obiettivi concreti.

Si chiede pertanto che i Sindaci del Senisese: condividano e facciano proprio il documento elaborato dal comitato dei cittadini che lamentano l’assenza di servizi essenziali per la salute, da presentare alla Regione, contenente richieste precise, tempi certi e impegni vincolanti; richiedano formalmente la revisione della programmazione sanitaria territoriale dell’area di cui alla D.G.R. n. 948/2022; pretendano il ripristino e il potenziamento dei servizi essenziali, con particolare attenzione alle aree più interne e disagiate: Hub a Senise conpotenziamento dei servizi essenziali presenti e disponibilità degli stessi nelle aree più interne, il rafforzamento dei servizi esistenti e servizi presso l’Ospedale di Comunità a Chiaromonte anche con l’impiego della telemedicina; rendano pubbliche, con trasparenza, tutte le interlocuzioni con le autorità

sanitarie regionali e i relativi esiti; si impegnino, in assenza di risposte concrete, a promuovere iniziative istituzionali e politiche più incisive, fino a forme di mobilitazione pubblica.

È necessario indicare anche tempi chiari: i cittadini devono poter conoscere quali azioni sono state intraprese e quali risultati si intendono raggiungere.

Il rischio concreto, altrimenti, è quello di assistere a un progressivo smantellamento silenzioso dei servizi sanitari, che condanna il territorio a un’ulteriore marginalizzazione.

Governare un territorio significa anche difenderne i diritti fondamentali, tra questi il diritto alla salute non è negoziabile.

I cittadini del Senisese chiedono rappresentanza, determinazione e risultati.

Non in futuro, ma adesso.

Gruppo di lavoro “Iniziativa Sanità nel Senisese”