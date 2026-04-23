Disservizio al bancomat BPER di Senise: intervento in corso

Disagi per i cittadini di Senise a causa del malfunzionamento del bancomat della filiale BPER. Il problema, secondo quanto emerso, sarebbe stato provocato da un uso improprio del dispositivo da parte di alcuni clienti.

All’interno dello sportello automatico sono stati infatti rinvenuti dei “ferma soldi”, oggetti non idonei che avrebbero compromesso il corretto funzionamento del sistema, causando il temporaneo blocco delle operazioni di prelievo e versamento.

Il responsabile della filiale ha comunicato che il guasto è già stato segnalato ai tecnici competenti e che il servizio verrà ripristinato nei prossimi giorni. Nel frattempo, la banca invita la clientela alla massima attenzione durante l’utilizzo del bancomat, in particolare nelle operazioni di versamento.

Si raccomanda di non inserire oggetti estranei e di verificare sempre che il dispositivo sia libero da eventuali ostruzioni, al fine di evitare ulteriori disservizi e garantire il corretto funzionamento dello sportello per tutti gli utenti.