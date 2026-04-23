Controlli della Guardia di Finanza nel Potentino: irregolarità fiscali, lavoro nero e violazioni sui prezzi

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato l’attività di controllo economico del territorio, adottando un approccio operativo trasversale che ha portato alla scoperta e alla contestazione di numerose violazioni in ambito fiscale, lavoristico e nella trasparenza dei prezzi al consumo.

Nel dettaglio, sia nel capoluogo sia in diversi comuni della provincia, i Finanzieri hanno rilevato diverse infrazioni relative agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, oltre a irregolarità riguardanti l’installazione e la revisione periodica dei misuratori fiscali.

Le violazioni hanno interessato varie attività commerciali, tra cui saloni di bellezza, fruttivendoli, panifici, bar e ristoranti.

In particolare, a seguito dell’accertamento di quattro violazioni negli ultimi cinque anni in materia di corrispettivi telematici, la Compagnia di Rionero ha disposto la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale nei confronti del titolare di una ditta individuale operante nel settore del commercio di tessuti.

Sul fronte del contrasto al lavoro nero, la Compagnia di Lauria ha individuato due lavoratori impiegati senza le prescritte comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno di una panetteria.

Significativa anche l’attività svolta in materia di trasparenza dei prezzi: i Finanzieri della Tenenza di Maratea, nel corso di un controllo presso un minimarket, hanno contestato al titolare la mancata esposizione dei prezzi degli articoli in vendita.

L’azione della Guardia di Finanza conferma l’impegno costante nel contrasto all’evasione fiscale e al lavoro irregolare, fenomeni che danneggiano il sistema economico, alterano la concorrenza e penalizzano sia i consumatori sia gli operatori che rispettano le regole.