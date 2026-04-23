Concerto “Mozart per piccoli orecchi”

Prosegue la quarta edizione di “Scintille”, la stagione di teatro ragazzi curata dalla Compagnia Teatrale Petra e realizzata con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania e del Comune di Tito, con l’evento fuori abbonamento dal titolo “Mozart per piccoli orecchi”, della Compagnia L’Albero di Melfi e del collettivo Matè e Solisti Lucani di Matera, per bambini e bambine da 0 a 3 anni e famiglie.

L’appuntamento è in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 17.00 presso il Cecilia – Centro per la Creatività di Tito.

“Mozart per piccoli orecchi” è un concerto pensato per avvicinare i bambini da 0 a 3 anni e le loro famiglie all’ascolto di un repertorio classico che va dalle sonate per strumento alle arie d’opera di uno dei più grandi geni musicali della storia. Grazie alla sua chiarezza, al suo equilibrio, alla sua eleganza e alle sue melodie semplici e simmetriche, la musica di Mozart risulta particolarmente adatta per i piccolissimi.

In scena, insieme a una pianista e a una flautista, anche una cantante ed educatrice musicale per la prima infanzia, che, attraverso stimoli vocali e visivi, accompagna il pubblico di bambini e bambine dentro un tipo di ascolto che non è solo uditivo, ma anche corporeo ed emotivo e, per questo, maggiormente accessibile.

“Mozart per piccoli orecchi” è una produzione di Compagnia L’Albero e Matè e Solisti Lucani, con Elisa Calabrese (flauto traverso), Chiara Lacertosa (pianoforte), Laura Sacco (voce e conduzione); mise en scène di Vania Cauzillo.

La Compagnia L’Albero è una compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo nell’ambito della promozione della musica per la coesione e l’inclusione sociale ed è nel board di RESEO, il network europeo che riunisce teatri d’opera e orchestre impegnati nell’innovazione dell’educazione musicale all’opera, alla musica e alla danza. Ha all’attivo numerosi progetti internazionali basati sulla co-creazione dell’opera e della musica classica attraverso la metodologia “Community Opera”.

Matè e Solisti Lucani ETS promuove la musica classica e contemporanea attraverso concerti, collaborazioni con artisti di fama e reti con altre realtà nazionali. Al suo interno opera l’ensemble da camera Solisti Lucani, formato da giovani musicisti del territorio e riconosciuto dal MIC dal 2021 come “gruppo strumentale giovanile”.

Come per tutti gli spettacoli della stagione “Scintille”, il costo del biglietto è di 5 euro a persona, sia per gli adulti che per i bambini. I biglietti sono acquistabili online al seguente indirizzo: ticket.cinebot.it/compagniateatralepetra. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 3272515604 o via mail a [email protected].