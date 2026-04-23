Chiorazzo e Vizziello (BCC): “Royalties petrolio spese male, servono chiarezza e sviluppo”

A margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, ribadiscono che “prosegue con determinazione il lavoro di Basilicata Casa Comune per rendere pienamente trasparente l’utilizzo delle risorse derivanti dalle compensazioni ambientali, dalle royalties petrolifere e dalla vendita del gas dei lucani”.

“Il caso più evidente – dichiara Chiorazzo – è il Programma Integrato per il Rafforzamento dei Servizi Territoriali, Coesione Sociale e Sviluppo Sostenibile da 50 milioni di euro, inserito in bilancio con risorse destinate al Non Oil, che appare come un vero e proprio progetto fuffa.

Risulta infatti avviato già a febbraio 2026, prima dei Tavoli tecnici e senza il passaggio nel Tavolo di concertazione né l’approvazione formale della Giunta regionale, con diversi milioni di euro destinati a personale e comunicazione ma senza obiettivi misurabili né ricadute occupazionali.

Il rischio concreto è che si tratti di spesa corrente mascherata da investimenti, così come già accaduto con il progetto ‘Basilicata On Health’, 55 milioni di euro utilizzati di fatto per coprire disavanzi sanitari”.

“A questo si aggiunge il progetto ‘Basilicata Sostenibile’ – prosegue Chiorazzo – che prevede il coinvolgimento di 60 professionisti per attività di ricerca e supporto all’innovazione nei settori ambiente ed energia.

Un’iniziativa dalle finalità condivisibili, ma su cui non è chiaro come verranno selezionate queste figure. Infatti mancano criteri, procedure trasparenti e non si comprende se si tratti di nuove opportunità per i giovani lucani o dell’impiego di personale i cui contratti sono in scadenza”.

“Da anni – sottolinea Vizziello – la Basilicata vive grazie al petrolio, tra royalties, compensazioni e vendita del gas.

Ma queste risorse non vengono trasformate in sviluppo e i progetti Non Oil restano in gran parte sulla carta. Anche sul progetto Lucas registriamo ritardi inaccettabili.

A distanza di anni, era il 2021 quando fu approvato l’accordo con le compagnie petrolifere che finanziano il progetto per 25 Milioni die euro, le attività di sorveglianza sanitaria sulla popolazione lucana non sono ancora partite, mentre milioni di euro sono stati assorbiti da gestione e comunicazione, senza dati accessibili e senza risultati concreti per i cittadini”.

“Sul Bonus Gas – aggiungono i consiglieri di BCC – restano ancora forti criticità. Ritardi nei conguagli, circa 15 milioni da recuperare, migliaia di cittadini coinvolti e ricorsi in corso che potrebbero confermare la nullità delle richieste di conguaglio. Una misura nata per sostenere le famiglie si sta trasformando in un problema.

In questo quadro l’uso disinvolto delle risorse derivanti dalle compensazioni ambientali richiede un’assunzione di responsabilità anche a livello nazionale.

Per questo riteniamo necessario coinvolgere i parlamentari lucani, e non solo, affinché venga verificato e garantito il corretto utilizzo di tali risorse, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, a partire dalla legge Marzano, che ne vincola la destinazione allo sviluppo e al riequilibrio territoriale”.

“È evidente – concludono Chiorazzo e Vizziello – cosa si sarebbe potuto fare con un vero Piano di sviluppo.

La priorità oggi, anche alla luce della crisi internazionale, è avviare un’interlocuzione concreta con lo Stato per istituire una zona franca energetica, cioè un sistema di agevolazioni fiscali e strutturali in grado di ridurre stabilmente il costo dell’energia e dei carburanti per cittadini e imprese.

In una Regione produttrice, e potremmo parlare anche di Paese produttore, da cui proviene l’85% del greggio e il 30% del gas prodotti in Italia, si tratta di una misura di equità e di sviluppo, capace di sostenere le famiglie e rafforzare il tessuto produttivo.

Accanto a questo, restano altre direttrici strategiche come l’ innovazione e i green data center, le filiere sostenibili e biocarburanti, l’autoproduzione energetica per enti, imprese e cittadini, che però richiedono una visione oggi totalmente assente”.