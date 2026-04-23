A maggio al via “Irsina Escursioni”

Un viaggio emozionale tra la maestosità del borgo antico, il fascino rurale di Borgo Taccone e la storia millenaria del territorio.

La Cooperativa Arenacea e il Comune di Irsina presentano il calendario ufficiale di “Irsina Escursioni, passeggiate narrate di primavera”

L’iniziativa propone un format di turismo esperienziale, la passeggiata narrata: non semplici visite, ma percorsi guidati dove la narrazione diventa il filo conduttore per scoprire l’identità e la storia di uno dei borghi più belli d’Italia e delle sue campagne.

Il Calendario degli Eventi – Maggio 2026

Venerdì 1 Maggio, ore 9:00 | La terra assegnata e la riforma fondiaria

Percorso: Da Irsina al Borgo Taccone.

Una camminata dedicata alla nascita di Borgo Taccone e alla riforma agraria del Novecento, che ha cambiato radicalmente il volto del paesaggio e la vita delle comunità locali.

Ritrovo: Via A. Vespucci (Area ex Consorzio).

Percorso: Da Irsina al Borgo Taccone. Una camminata dedicata alla nascita di Borgo Taccone e alla riforma agraria del Novecento, che ha cambiato radicalmente il volto del paesaggio e la vita delle comunità locali. Ritrovo: Via A. Vespucci (Area ex Consorzio). Domenica 10 Maggio, ore 9:00 | Sulle tracce della battaglia di Montepeloso

Percorso: Da Borgo Taccone al Castello di Monteserico.

Un itinerario suggestivo verso il maestoso castello, attraversando i luoghi che furono teatro della storica battaglia medievale, immersi nel silenzio della natura.

Ritrovo: Borgo Taccone.

Percorso: Da Borgo Taccone al Castello di Monteserico. Un itinerario suggestivo verso il maestoso castello, attraversando i luoghi che furono teatro della storica battaglia medievale, immersi nel silenzio della natura. Ritrovo: Borgo Taccone. Domenica 17 Maggio, ore 10:00 | Il borgo antico e i suoi portali

Una passeggiata nel cuore del centro storico alla scoperta dei portali, dei palazzi e delle famiglie illustri che hanno segnato la storia di Irsina.

Ritrovo: Piazza Garibaldi.

Una passeggiata nel cuore del centro storico alla scoperta dei portali, dei palazzi e delle famiglie illustri che hanno segnato la storia di Irsina. Ritrovo: Piazza Garibaldi. Domenica 24 Maggio | Festa dell’Agricoltura

L’Agricoltura in cammino, tra tradizione e innovazione.

L’evento conclusivo mette a confronto, con una passeggiata simbolica, il passato e il futuro: esposizione di attrezzi della civiltà contadina e moderne macchine agricole, talk tematici, stand enogastronomici e musica dal vivo.

Ritrovo: Via A. Vespucci (Area ex Consorzio).

Concorso Fotografico: “Scatti di Primavera”.

L’esperienza diventa ancora più interattiva grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Irsina.

Durante le passeggiate, i partecipanti sono invitati a catturare la bellezza dei luoghi e l’emozione dei racconti: Scatena il tuo obiettivo e partecipa al concorso fotografico “Scatti di Primavera!”. Gli scatti più significativi potranno essere inviati secondo le modalità che verranno indicate dagli organizzatori.

La partecipazione è aperta a tutti. I programmi delle singole passeggiate saranno resi noti sui canali social della Cooperativa Arenacea e del Comune di Irsina.