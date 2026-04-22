Testimonianza del Vescovo Mons. Domenico Sigalini agli Amici di San Rocco

Una profonda e sentita testimonianza è stata inviata dal Vescovo, Mons. Domenico Sigalini, che ha voluto rivolgere un messaggio ricco di incoraggiamento e responsabilità a tutti gli “Amici di San Rocco”.

Nel suo intervento, il Presule ha invitato ciascun membro dell’associazione ad essere esempio vivo e credibile non solo all’interno della Chiesa, ma anche nella società contemporanea, sempre più bisognosa di punti di riferimento autentici.

Mons. Sigalini ha sottolineato come la fede non debba restare un’esperienza privata, ma tradursi in gesti concreti di carità, solidarietà e testimonianza quotidiana. Essere “Amici di San Rocco” significa incarnare quei valori evangelici che il Santo ha vissuto in modo radicale: amore verso i più deboli, spirito di servizio e dedizione totale a Dio.

Nel suo messaggio, il Vescovo si è poi soffermato sulla figura emblematica del fondatore e animatore del sodalizio, Fratel Costantino De Bellis. Di lui ha evidenziato l’instancabile opera di evangelizzazione e la coerenza di una vita vissuta nella pratica del Vangelo. Fratel Costantino rappresenta una testimonianza concreta di come sia possibile scegliere Dio con gioia e determinazione, seguendo le orme dei santi.

Il suo esempio invita tutti a riflettere su quanto sia bello e prezioso orientare la propria vita verso Dio, specialmente in un mondo segnato da guerre, sopraffazioni e indifferenza. In questo contesto, la figura di Fratel Costantino emerge come luce e guida, capace di indicare un cammino di speranza e di rinnovamento spirituale.

Fondatore e Procuratore dell’Associazione Europea “Amici di San Rocco”, Fratel Costantino De Bellis ha saputo trasformare la propria esistenza in una missione di carità e servizio. Da una precedente esperienza nell’esercito, ha intrapreso un cammino di fede che lo ha portato a vivere come un “moderno pellegrino”, dedicandosi alla diffusione del culto di San Rocco e all’unione delle comunità che lo venerano.

Instancabile nella sua opera, promuove iniziative spirituali e culturali, coordina attività benefiche e visita numerose realtà parrocchiali in tutta Italia, contribuendo alla nascita e al consolidamento di gruppi locali degli “Amici di San Rocco”. Il suo impegno rappresenta una sintesi concreta tra fede vissuta e carità operosa.

L’auspicio condiviso è che Fratel Costantino, con l’aiuto di tutti gli Amici di San Rocco, possa continuare a portare il messaggio evangelico sempre più lontano, facendo risplendere la figura esemplare di San Rocco in Italia e nel mondo.