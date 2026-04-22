Smantellata rete estremista online: giovane ai domiciliari e perquisizioni in tutta Italia

Un’importante operazione delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta e al ridimensionamento di una rete estremista attiva sul web.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un giovane di 19 anni, residente in provincia di Pavia, accusato di aver promosso e coordinato un gruppo dedito alla diffusione di contenuti discriminatori e all’incitamento all’odio su base razziale e religiosa.

Parallelamente, sono state effettuate diverse perquisizioni nei confronti di altri giovani, molti dei quali minorenni, distribuiti in varie province italiane.

Gli indagati sarebbero coinvolti, a vario titolo, nelle stesse attività illecite legate alla propaganda estremista.

L’indagine, condotta dagli specialisti dell’antiterrorismo della DIGOS di Milano con il supporto di altri uffici sul territorio nazionale, è partita da un’attenta attività di monitoraggio online negli ambienti radicali.

Gli investigatori hanno individuato una chat su una piattaforma di messaggistica istantanea, creata e gestita dal giovane arrestato, utilizzata come spazio di diffusione di ideologie estremiste di matrice neofascista, neonazista e antisemita.

All’interno di questo ambiente virtuale sarebbero stati condivisi messaggi e materiali che esaltavano episodi di violenza e promuovevano teorie radicali, talvolta con riferimenti a eventi storici drammatici trattati in modo distorto o negazionista.

Le attività non si sarebbero limitate al contesto digitale: secondo gli inquirenti, vi sarebbero stati anche tentativi di organizzare azioni concrete sul territorio.

Le indagini hanno inoltre portato alla scoperta di altri gruppi online con caratteristiche simili, gestiti da giovani che condividevano gli stessi contenuti e obiettivi.

In alcuni casi, sarebbero stati diffusi anche materiali pericolosi, come istruzioni legate alla costruzione di ordigni.

Gli investigatori sottolineano come questo tipo di attività rappresenti un rischio concreto, soprattutto per la capacità di influenzare e coinvolgere giovani e giovanissimi in percorsi di radicalizzazione.

L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle autorità per contrastare fenomeni di estremismo violento e prevenire possibili sviluppi sul piano reale.