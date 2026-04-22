Senise celebra il 25 Aprile: memoria, testimonianze e omaggio ai caduti

SENISE – Una giornata dedicata alla memoria, alla riflessione e alla partecipazione civile. In occasione del 25 Aprile, Anniversario della Liberazione, la città di Senise si prepara a celebrare uno dei momenti più significativi della storia italiana con un programma incentrato sul tema “Il valore della Resistenza”.

Le iniziative avranno inizio alle ore 10.30 in Piazza Municipio, con la tradizionale deposizione della corona in memoria dei caduti, gesto simbolico che rinnova il ricordo di quanti hanno lottato per la libertà e la democrazia. Seguirà un momento di riflessione e testimonianza, volto a sottolineare l’attualità dei valori resistenziali e il loro ruolo nella costruzione dell’Italia repubblicana.

Ad accompagnare la cerimonia sarà un intermezzo musicale a cura del Club della Musica, che contribuirà a rendere ancora più intensa la commemorazione.

Previsti gli interventi del sindaco di Senise, Eleonora Castronuovo, di Antonio Cosentino, rappresentante dell’ANPI sezione Lauria-Valle del Noce, e di Filippo Gazzaneo, già docente di Storia e Filosofia. A moderare l’incontro sarà la giornalista Mariapaola Vergallito.

Le celebrazioni proseguiranno alle ore 11.00 presso l’Ex Sala Consiliare del Complesso Monumentale San Francesco, dove si terrà la consegna delle pergamene agli eredi dei partigiani di Senise, un riconoscimento che intende onorare la memoria e il sacrificio di chi ha contribuito alla Liberazione.

L’iniziativa, promossa con il coinvolgimento dell’ANPI e delle istituzioni locali, è aperta a tutta la cittadinanza. Un’occasione per ricordare, ma anche per riflettere sul valore della libertà e sull’importanza di custodire e tramandare la memoria storica alle nuove generazioni.