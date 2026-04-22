Quarto (FdI): “Il distretto del mobile imbottito è un’eccellenza da tutelare e rilanciare”

Il comparto del mobile imbottito tra Basilicata e Puglia si conferma una delle realtà produttive più significative del Made in Italy, grazie a un elevato livello di competenze artigianali, qualità manifatturiera e capacità imprenditoriale che hanno permesso al territorio del Materano di affermarsi anche sui mercati esteri.

A sottolinearlo è Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, che richiama l’attenzione sul valore strategico del settore e sulle difficoltà che alcune aziende stanno affrontando.

Secondo Quarto, il patrimonio di conoscenze e professionalità costruito negli anni rappresenta una risorsa fondamentale che non può essere dispersa, soprattutto in una fase caratterizzata da criticità occupazionali e vertenze aperte.

Il dirigente politico evidenzia come il comparto coinvolga migliaia di lavoratori e un ampio indotto, costituendo un elemento centrale per l’economia del Mezzogiorno.

In questo contesto, viene ricordato anche l’interesse mostrato dalle istituzioni nazionali per il settore, in occasione di eventi internazionali dedicati al design e all’arredamento, dove sono stati valorizzati prodotti simbolo della produzione locale.

Quarto sottolinea la necessità di un intervento strutturale, attraverso politiche industriali mirate e strumenti di supporto alle imprese, in grado di accompagnare il settore nelle sfide legate alla competizione globale, all’innovazione tecnologica e all’aumento dei costi energetici.

“La difesa di questo comparto – afferma – significa tutelare occupazione, competenze e identità produttiva del territorio”.

Fratelli d’Italia, conclude, continuerà a sostenere iniziative volte a rafforzare il distretto del mobile imbottito, con l’obiettivo di garantirne la crescita e la stabilità nel tempo, preservandone il ruolo di eccellenza a livello nazionale e internazionale.