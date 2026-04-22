Olivicoltura, in Basilicata due eventi nazionali

Tocca alla Basilicata quest’anno, e per la prima volta, ospitare gli eventi “Innovazione in Oliveto” di Edagricole, storica casa editrice italiana, e il “Campionato nazionale di potatura a vaso policonico”.

Sarà proprio Edagricole, insieme a Regione Basilicata e all’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura a curare i due eventi con la collaborazione dell’Agenzia per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca della Regione Marche e la società cooperativa agricola Rapolla Fiorente.

“L’olivicoltura rappresenta un comparto chiave per la Basilicata, considerato i sui 26.000 ettari e le oltre 27 varietà autoctone – dichiara Michele Blasi, direttore Alsia – Il contributo della nostra Agenzia, in collaborazione con la Regione Basilicata, si esplica nel supporto agli olivicoltori su tematiche che spaziano dall’assistenza fitosanitaria, all’irrigazione, alla potatura. Sono diversi anni oramai che l’Alsia collabora proprio con la Scuola Potatura Olivo Giorgio Pannelli organizzando corsi di formazione sia di livello base sia avanzato”.

Nel pomeriggio del 24 aprile si terrà un primo convegno a cura della Scuola Potatura Olivo “Giorgio Pannelli” dal titolo “Basta opinionisti! Nella formazione serve solo il metodo scientifico-pratico”.

La mattina del 25 aprile sarà dedicata al Campionato di potatura, a cui parteciperanno oltre 60 potatori, provenienti da diverse regioni italiane, uniti dalla passione e dall’obiettivo di rendere l’olivicoltura sempre più competitiva e attrattiva per i giovani.

Il campionato non è solo una gara, ma un percorso formativo continuo che valorizza la potatura a vaso policonico, tecnica semplice ed efficace per tutelare la salute dell’albero e migliorarne la produttività.

La prova prevede la potatura di riforma su 3 piante in 30 minuti, esclusivamente con attrezzi manuali e lavorando da terra, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

A cura di Alsia e della Direzione delle Politiche agricole, alimentari e forestali Regione Basilicata sarà allestita un’area tecnica espositiva sulla difesa fitosanitaria dell’olivo e sulla gestione sostenibile dell’irrigazione.

Durante tutta la giornata sarà possibile partecipare a prove di degustazione degli oli vincitrici della XXII edizione del premio regionale Olivarum.

Nel pomeriggio si terrà un secondo convegno incentrato sull’importanza dell’olivicoltura lucana, sia per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sia per la qualità dell’olio. Interverranno Mauro Agnoletti- titolare della Cattedra UNESCO “Paesaggi del Patrimonio Agricolo” dell’Università di Firenze, Vittorio Restaino direttore generale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Donato Boscia ricercatore emerito del Cnr. Concluderà Carmine Cicala, assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.

A seguire, ci sarà la premiazione dei potatori.

“Eventi del genere, di portata nazionale e di elevato livello di professionalità – dichiara Carmine Cicala – promuovono la visibilità della nostra olivicoltura e fungono da stimolo per i giovani che si accingono a investire in questo settore”.