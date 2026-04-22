Lagonegrese Calcio ai playoff: un percorso in crescita e ora l’assalto alla Promozione

In tre anni appena dalla sua fondazione, la Lagonegrese Calcio ha saputo imporsi come una delle realtà più interessanti del panorama calcistico locale, costruendo un percorso fatto di crescita costante, organizzazione e ambizione.

Dopo una prima stagione utile a gettare le basi, il secondo anno ha già regalato grandi soddisfazioni, con il raggiungimento dei play-off di Seconda Categoria e un secondo posto finale. Quest’anno è arrivata la conferma anche in Prima Categoria, con una stagione vissuta sempre da protagonista.

La squadra ha chiuso la regular season al quarto posto, a pari punti con la Polisportiva Tramutola, terza classificata, ma penalizzata dalla differenza reti. Un piazzamento che consente comunque l’accesso ai play-off, vero banco di prova per completare un percorso già straordinario.

Il cammino verso la Promozione si aprirà con la semifinale in trasferta proprio a Tramutola. In caso di successo, la finale si giocherà a Maratea, mentre l’ultimo atto è previsto in campo neutro – con Viggiano tra le sedi più probabili – contro la vincente dei play-off del girone A. Tre partite decisive per raggiungere la categoria superiore, insieme a Baragiano e Agromonte Lauria già promosse.

Nel corso della stagione, la Lagonegrese si è fatta apprezzare per il gioco espresso e per l’organizzazione tattica, ricevendo i complimenti di molti addetti ai lavori. Non sono mancate le difficoltà, soprattutto nella prima parte, quando la squadra non ha potuto contare sul proprio stadio “G. Rossi”. Nel girone di ritorno, però, proprio l’impianto di casa si è trasformato in un vero fortino: cinque vittorie e un pareggio, con 13 gol segnati e nessuno subito.

I numeri raccontano una crescita evidente: 21 punti nel girone d’andata, 27 nel ritorno e una striscia aperta di otto risultati utili consecutivi. In attacco si sono distinti Chiacchio, autore di 11 reti, e Mastroianni, fermo a quota 10.

Tre anni, tre passi avanti. Ora restano tre finali per provare a scrivere una pagina importante della storia della società. La Lagonegrese Calcio ci crede e guarda alla Promozione con ambizione e consapevolezza.