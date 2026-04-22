Irccs Crob a congresso su malattie dell’apparato digerente

L’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata conferma la propria presenza nei principali contesti scientifici nazionali partecipando al congresso della Federazione Italiana Società malattie dell’Apparato Digerente di Roma, dove tre contributi di ricerca sono stati selezionati per la presentazione orale.

Un riconoscimento riservato ai lavori di maggiore interesse e impatto scientifico.

Il risultato testimonia la qualità dell’attività di ricerca svolta dal Crob in ambito oncologico e traslazionale, con particolare attenzione ai meccanismi molecolari alla base della progressione tumorale e all’identificazione di nuove strategie terapeutiche.

I contributi selezionati vedono il coinvolgimento delle dottoresse Fabiana Crispo, Simona Laurino e del dott. Sabino Russi, protagonisti di studi dedicati all’oncologia molecolare e alla medicina di precisione.

Nel dettaglio, i lavori selezionati sono stati incentrati sulle innovazioni scientifiche relative al tumore del colon retto a quello gastrico.

La selezione di questi contributi per la sessione orale rappresenta un importante riconoscimento del valore scientifico dei progetti sviluppati e della capacità del Crob di contribuire, con ricerche innovative, al progresso delle conoscenze in oncologia.

“Essere presenti al Congresso FISMAD con tre contributi selezionati per presentazione orale è motivo di grande soddisfazione e conferma la solidità del percorso di ricerca del nostro Istituto. È un risultato che valorizza il lavoro dei nostri ricercatori e rafforza il ruolo del Crob come centro attivo e credibile nella produzione scientifica nazionale”, dichiara il direttore scientifico del Crob Carlo Calabrese.

La partecipazione al congresso FISMAD si inserisce nel più ampio impegno del Crob nel promuovere ricerca di qualità, innovazione e trasferimento delle conoscenze scientifiche verso ricadute concrete per i pazienti e per il sistema sanitario.