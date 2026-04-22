In vetrina la progettazione e l’innovazione lucana

Leadership femminile e cultura del progetto: AIPI Basilicata racconta al Salone del Mobile l’incontro tra La Gala Home e MSD Design.

L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile, ore 17.00 — Padiglione 5, Stand A22, Fiera Milano Rho.

La Gala Home, brand lucano specializzato nel design vitreo, porta alla 64ª edizione del Salone del Mobile.Milano una visione del vetro come materia narrativa e contemporanea.

Lo stand — progettato dall’ interior designer potentina Marisa Santopietro (MSD Design, Potenza) — non è una vetrina commerciale: è un racconto tridimensionale in cui luce, trasparenze stratificate, texture marmoree e finiture bronzo traducono in forma architettonica i valori dell’azienda La Gala Home e del territorio cui si accompagna la presenza di soffici creazioni (sedute – puof) a marchio MSD Design ideate per l’occasione.

L’appuntamento del 22 aprile prevede la presentazione della nuova collezione di tavoli in vetro e un dialogo aperto sul ruolo strategico del progettista d’interni nella valorizzazione delle imprese.

«La cultura del progetto non riguarda solo l’abitare privato, ma il modo in cui un’impresa o un’ istituzione si racconta al mondo», dichiara Santopietro. «Uno stand fieristico è uno spazio di comunicazione strategica: progettarlo significa dare forma a un’identità, rendendola leggibile, memorabile e autentica».

L’evento rientra nel programma ufficiale della AIPI Design Week 2026 e chiude il primo anno di mandato della Delegazione Regionale AIPI Basilicata, guidata da Santopietro dal 2025 che con una serie di appuntamenti diffonde la cultura del design e del progetto unitamente alla designer Scutillo, delegata AIPI per la provincia di Matera.

La partecipazione di La Gala Home si inserisce nel quadro più ampio della presenza delle imprese e dei professionisti lucani al Salone: Ciesse Tendaggi, Egoitaliano, Calia Italia, Novaluna, TAAPP, Incanto Italia ed altre.

Una Basilicata che sceglie di presentarsi attraverso il progetto e una visione contemporanea capace di dialogare con coraggio con i mercati internazionali.