DA SABATO 25 APRILE UN TUFFO NELL’AFFASCINANTE STORIA DELLA CITTÀ CON “CONTEA” TRA RIEVOCAZIONI, PASSEGGIATE E SPETTACOLI

Tra rievocazioni, passeggiate, spettacoli e un avvincente caccia al tesoro, torna Contea. Profumi di cultura europea: la manifestazione è organizzata dal Comune di Gorizia, in collaborazione con Pro Loco, Etnos e il Centro tradizioni Borgo San Rocco, con il sostegno della Regione e di Promoturismo FVG, per celebrare il compleanno della Contea di Gorizia, il cui nome è citato ufficialmente per la prima volta il 28 aprile 1001 in un documento in cui l’Imperatore Ottone III dona il Castello di Salcano e la «villa che nella lingua degli slavi viene chiamata Gorica» per metà al Patriarca di Aquileia, per l’altra al conte del Friuli Guariento.

Da sabato 25 a mercoledì 29 aprile si susseguiranno iniziative per tutte le età e tutti i gusti nei luoghi più suggestivi della città, rigorosamente a ingresso gratuito, anche grazie alla sinergia con varie associazioni.

L’intento è di saperne di più sulle figure e gli eventi che hanno segnato nei secoli le nostre terre, facendole diventare uno degli scenari più significativi della storia europea e oggi un laboratorio di pace.

“È veramente ricco e variegato il programma di iniziative con cui celebreremo quello che chiamiamo affettuosamente il compleanno della città.

Contea è cresciuta anno dopo anno, con il fermo intento di approfondire e far conoscere la ricchezza della nostra storia.

È un regalo che facciamo a Gorizia, quindi vi aspettiamo tutti per festeggiare insieme”, ha rimarcato il Sindaco, Rodolfo Ziberna, in occasione della presentazione del cartellone di Contea.

Al suo fianco l’assessore comunale ai Grandi eventi, Luca Cagliari: “Grazie alla Pro Loco, a Etnos e al Centro tradizioni Borgo San Rocco, oltre che a tutte le associazioni e realtà che collaborano con il Comune per mettere a punto questa kermesse.

Ci aspettiamo una grande partecipazione”. Giorgio Lorenzoni, presidente della Pro Loco, ha illustrato il programma; ha partecipato alla presentazione anche Marilisa Bombi, in rappresentanza del Centro tradizioni Borgo San Rocco.

Il primo appuntamento sarà “Viaggio favoloso in un’Italia che c’è. Leonardo in Castello”, sabato 25 aprile alle 17 nel piazzale Seghizzi di Borgo Castello.

La performance di Massimiliano Finazzer Flory si basa su testi originali di Leonardo da Vinci tratti dai Codici e dai taccuini dell’epoca: emerge la figura sorprendentemente attuale di Leonardo, primo “eco-designer” della storia. Musica al liuto di Fabio Accurso.

Domenica 26 aprile il Castello di Gorizia sarà visitabile con ingresso gratuito dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), inoltre sarà promossa una fitta serie di iniziative. Ai Giardini pubblici di corso Verdi dalle 10 alle 20 prenderà vita un villaggio medievale, vivacizzato da oltre 90 rievocatori in costume.

L’inaugurazione di Contea è qui prevista alle 11.30, con gli sbandieratori a incorniciare i discorsi ufficiali. Si farà quindi un tuffo nel passato tra spettacoli, mercatini medievali e attività anche dedicate ai bambini, circondati da soldati, artigiani e artisti dell’epoca.

A rotazione saranno proposte esibizioni a tema medievale con gruppi di giullari, fachiri, mangiafuoco, trampolieri, armigeri, musici, danze, tamburi e sbandieratori. La direzione artistica sarà di Massimiliano Benedetti.

Borgo Castello invece, dalle 11 alle 18, sarà animato da un villaggio longobardo: animazione ed esposizione di abiti, corredi e attrezzature del VI-VII secolo d.C. saranno a cura dell’associazione Invicti Lupi di Romans d’Isonzo.

Per chi desidera mettersi alla prova, domenica mattina ci sarà la caccia al tesoro “GO de Cercar”, con partenza dai Giardini pubblici alle 10.30 per i bambini e alle 10.45 per gli adulti. Tanti gli esercizi commerciali che hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa, che porterà i partecipanti alla scoperta delle vie cittadine.

Sempre dai Giardini pubblici prenderanno le mosse alle 9.30, 13.30 e 16.30 le visite guidate gratuite alla scoperta della città, con arrivo in Castello. Per chi vuole saperne di più sul cuore del centro storico cittadino, ci saranno anche le passeggiate curate da Vanni Feresin in Borgo Castello alle 11.30, 15.30 e 16.30.

Per partecipare alle iniziative in programma domenica 26 è richiesta la prenotazione: scrivere a [email protected] o presentarsi ai Giardini pubblici di corso Verdi dalle 9 di domenica 26 aprile (indicare l’attività, l’orario scelto, nome/cognome e un contatto telefonico).

Martedì 28 aprile è previsto un doppio appuntamento. Alle 11.30 sarà inaugurata la mostra “Italico Brass Paesaggi isontini”, allestita al primo piano del Municipio. Fino al 4 luglio sarà visitabile da lunedì a mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 16:30 e venerdì dalle 10 alle 12.

Promossa in collaborazione con Lions International Gorizia Host Club e con il contributo e la collaborazione della Fondazione CaRiGo, l’esposizione è a cura di Michele Drascek.

La mostra è dedicata al pittore goriziano Italico Brass (1870–1943) e al suo profondo legame con il territorio: il progetto espositivo nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-artistico conservato a Palazzo Attems Santa Croce, sede del Municipio, che custodisce due opere dell’artista e il suo ritratto realizzato dalla pittrice Emma Galli Gallovich.

Martedì 28 aprile alle 18, a Palazzo De Grazia, in via Oberdan 15, andrà in scena “Antonio Bonne. un uomo perbene racconta”, monologo scritto da Marilisa Bombi che riporta alla luce una figura centrale e poco raccontata della storia goriziana del primo dopoguerra.

Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, prende vita il ritratto di un uomo che, in un tempo sospeso tra due mondi, ha cercato di guidare la città con equilibrio, senso civico e responsabilità.

Sul palco Lucia Calandra, con l’accompagnamento al pianoforte da Michela Cuschie. Una rappresentazione che restituisce tutta la complessità di una stagione storica fragile e decisiva, in cui le scelte individuali si intrecciano con il destino collettivo. L’iniziativa è proposta dal podcast Voci dal confine.

“Conosciamo la Contea” è il titolo dei tre incontri di approfondimento storico, a cura di Gruppo di Ricerca Storica Isonzo, in programma mercoledì 29 aprile nella Sala Dora Bassi di via Garibaldi. Alle 16.30 si parlerà di “Numismatica goriziana: La Contea di Gorizia e le sue monete Attraverso i tempi”, con Ruggero Louvier, collezionista e studioso di numismatica.

Seguirà alle 17.30 la presentazione del filmato “Urban Tabs” di Roberto Marega e Pierluigi Bumbaca, con testi di Bruno Pascoli.

Un originale viaggio nella Gorizia storica attraverso le numerose tabelle, iscrizioni, lapidi, insegne che si incontrano passeggiando nel centro storico. Infine alle 18 Andrea Spanghero si occuperà di “Il castello dei conti di Gorizia”, occasione per ripercorrere la storia del maniero e in particolare i lavori di restauro filologico avvenuti tra il 1934 e il 1938.