Basilicata al bivio, più servizi e meno burocrazia

Ogni laureato lucano in fuga “costa” oltre 200.000 euro. La Basilicata al bivio, tra i timori di una grande RSA” e una proiezione strategica come “Hub per l’Euro-Mediterraneo”, è raccontata da una settantina tra dirigenti, imprenditori e manager lucani che vivono e operano in regione, intervistati nell’ambito del progetto “Basilicata: Reshoring Talents”. I giovani sono più ottimisti ma chiedono meno burocrazia.

“Bivio” è la parola più ricorrente per inquadrare il futuro, secondo una settantina di dirigenti, imprenditori e manager lucani (senior e junior) che vivono e operano in regione e che sono stati intervistati da un team – coordinato dal professor Salvatore Garbellano – attraverso un questionario e delle conversazioni one to one nell’ambito del progetto “Basilicata: Reshoring Talents”.

L’azione strategica di Fondirigenti, condotta da Federmanager Basilicata e Confindustria Basilicata in collaborazione con Basilicata Press e Federmanager Academy, ha messo al centro la cosiddetta “fuga dei talenti”: un fenomeno che non ha solo risvolti sociali ma rappresenta una vera e propria emorragia finanziaria per il territorio.

Perdere un singolo laureato significa per la Basilicata, infatti, una perdita netta di 200.000 euro, a cui vanno aggiunti i costi indiretti legati al calo della qualità della vita, della sanità e dei servizi essenziali che derivano dalla perdita di competenze, con conseguente rischio di desertificazione.

Il sentimento dei partecipanti rispetto al futuro della regione, per come emerge dalla Survey, è di fatto polarizzato. Da un lato i “pessimisti”, che descrivono la Basilicata come una “grande RSA”, un “deserto” o una “terra di anziani”.

Dall’altro lato, però, emerge una forte spinta visionaria guidata soprattutto dai giovani: sono proprio loro il target più ottimista, arrivando a definire la regione come una possibile “Silicon Valley italiana” o meglio come un “Hub strategico del Mediterraneo”.

Per invertire la rotta e incentivare il ritorno dei talenti, i rispondenti sono unanimi nell’indicare le priorità infrastrutturali.

Non si tratta solo di necessità di opere fisiche, ma anche di infrastrutture sociali e digitali. In particolare, sono ritenuti fondamentali i trasporti e la mobilità per rompere l’isolamento, servizi sanitari efficienti, asili nido e scuole per l’infanzia: strumenti essenziali per contrastare il calo della natalità, che vede la Basilicata al penultimo posto in Italia.

Emerge inoltre una forte aspettativa verso la Regione e la Pubblica Amministrazione. I giovani manager chiedono una maggiore efficacia e velocità di risposta istituzionale, troppo spesso frenata dalla burocrazia.

La richiesta collettiva è chiara: una pianificazione strategica adeguata che metta a sistema eccellenze locali, università e centri di ricerca per creare un ecosistema attrattivo.

Ed è questo uno degli scopi finali del progetto “Basilicata: Reshoring Talents”, che adesso volge il suo ascolto verso i manager che vivono fuori regione e all’estero, nonché verso opinion leader in grado di raccontare la propria visione della Basilicata di oggi e di quella del futuro.