CRONACA

«Si chiama Scialla… e ho detto tutto»: Meloni ironizza tra design e dialetto lucano al Salone del Mobile

Foto di Redazione Redazione21/04/2026
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Nel pomeriggio, la presidente del Consiglio ha raggiunto gli spazi di Rho Fiera Milano per il taglio del nastro della 64ª edizione del Salone del Mobile.

Meloni si è concessa un giro tra gli stand con attenzione ai distretti del mobile imbottito di Puglia e Basilicata.

Proprio in uno stand di un’azienda di Matera, la premier si è lasciata andare a una battuta destinata a diventare virale. Seduta su un divano dal nome evocativo, “Scialla”, Meloni ha commentato con ironia: «Sciallamoci un momento… è davvero comodo. Questo divano si chiama Scialla… e ho detto tutto».

Foto di Redazione Redazione21/04/2026
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