«Si chiama Scialla… e ho detto tutto»: Meloni ironizza tra design e dialetto lucano al Salone del Mobile

Nel pomeriggio, la presidente del Consiglio ha raggiunto gli spazi di Rho Fiera Milano per il taglio del nastro della 64ª edizione del Salone del Mobile.

Meloni si è concessa un giro tra gli stand con attenzione ai distretti del mobile imbottito di Puglia e Basilicata.

Proprio in uno stand di un’azienda di Matera, la premier si è lasciata andare a una battuta destinata a diventare virale. Seduta su un divano dal nome evocativo, “Scialla”, Meloni ha commentato con ironia: «Sciallamoci un momento… è davvero comodo. Questo divano si chiama Scialla… e ho detto tutto».