Pop meets Classic – Una voce, un’orchestra e le sale esaurite d’Europa

Alexandra Crișan, forse la voce più bella della Romania e perché no dell’Europa, soprattutto quando si parla di gospel e soul R&B, si trova in questo momento al centro del più ambizioso tour crossover d’Europa: “Pop meets Classic – The Symphonic Celebration”, insieme ai K&K Philharmoniker, una delle più importanti orchestre sinfoniche a finanziamento privato del continente. Dresda, tutto esaurito.

Copenaghen, tutto esaurito. Dalla Philharmonie di Berlino al Kulturpalast di Dresda, le sale sono piene e le recensioni unanimi.

Esiste un tipo di voce che non chiede il permesso a una sala da concerto per farsi sentire. Alexandra Crișan ha quel tipo di voce. E nell’aprile 2026 la porta su alcuni dei palcoscenici più imponenti d’Europa, dalla Tonhalle di Düsseldorf al KKL di Lucerna, dalla Meistersingerhalle di Norimberga alla Philharmonie di Berlino, trasformando brani di Metallica, Adele, Beatles e Queen in esperienze orchestrali che, secondo le recensioni del pubblico, producono un unico effetto costante: pelle d’oca.

Il tour “Pop meets Classic – The Symphonic Celebration”, diretto dal direttore d’orchestra e compositore austriaco Matthias Georg Kendlinger, riunisce sul palco oltre 60 artisti: l’orchestra sinfonica K&K Philharmoniker, una band pop integrata, la compagnia di street dance guidata dal coreografo francese Yann Antonio e, al centro di tutto, la voce di Alexandra.

Il concetto è, in sostanza, semplice: prendere le più grandi canzoni della storia del pop e affidarle a un ensemble sinfonico che le tratta con la stessa serietà con cui tratterebbe una sinfonia di Beethoven. Il risultato è tutto fuorché semplice.

Ciò che lo rende ancora più straordinario è l’aspetto reale di questo ensemble: un’orchestra fondata in Austria con musicisti prevalentemente ucraini, una solista rumena, un coreografo francese e un pubblico in Germania, Svizzera e Danimarca che ne ha fatto una delle esperienze dal vivo più discusse della stagione primaverile.

Ciò che rende Alexandra la solista più adatta per questo progetto non è solo la sua voce.

È il fatto che porta dentro di sé esattamente i mondi che questo tour unisce. Formata nel canto classico dall’età di 9 anni, vincitrice delle Olimpiadi Nazionali dell’Opera in Romania, possiede la capacità fisica di proiettare la voce oltre un intero ensemble sinfonico, un’abilità che pochissimi solisti pop o soul possiedono. Ma quando canta, chiude gli occhi.

Entra in un mondo parallelo. “Non sono più mentalmente dove sono fisicamente”, dice. Fa musica “per anime ingessate.” Non è uno slogan. È il modo in cui si definisce. E forse è proprio per questo che, in una sala con oltre 2.000 posti, la sua voce raggiunge ognuno di essi.

La prima del 1° febbraio 2026, alla Kuppelsaal di Hannover, davanti a oltre 2.500 persone, ha generato la prima recensione editoriale con una frase che da allora è rimasta incollata al tour: la stampa austriaca ha descritto Alexandra come “un vero highlight della serata, che ha segnato l’intera serata con la sua voce espressiva.”

Il 7 aprile, il tour ha raggiunto la Philharmonie di Berlino, la leggendaria sala progettata da Hans Scharoun e sede di una delle migliori orchestre al mondo, un luogo la cui stessa programmazione è una dichiarazione di credibilità artistica. Che un progetto crossover si esibisca nella sua Grande Sala non è una prenotazione. È una validazione.