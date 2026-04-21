“Nel blues del Medioevo”, il libro di Oldoni all’Unibas

Un Medioevo inquieto, attraversato da tensioni e contraddizioni, rivive nelle pagine di “Nel blues del Medioevo. Prima e dopo la Cometa”, di Massimo Oldoni (Donzelli).

Il volume sarà presentato a Potenza, mercoledì 22 aprile 2026, nella Biblioteca Centrale d’Ateneo “Vincenzo Verrastro” (Polo delle Scienze Umane, ore 16.30).

Ne discuteranno con l’autore i docenti Unibas Alessandro Di Muro e Francesco Panarelli. Sarà un incontro dedicato a studenti, studiosi e appassionati di storia e letteratura. Medievista tra i più autorevoli in Italia, già docente alla Sapienza di Roma, Oldoni è noto per i suoi studi sull’oralità e sulle forme culturali “altre” del Medioevo, spesso trascurate dalla storiografia tradizionale.

In questo libro Massimo Oldoni propone una chiave di lettura originale: il “blues” come cifra dell’inquietudine esistenziale che attraversa testi, autori e società medievali.

Dalle cronache alle liriche, dai trattati alle narrazioni marginali, l’autore costruisce un percorso ricco e sorprendente, in cui emergono città, scrittori ribelli e integrati, intellettuali nevrotici e figure minori.

Ampio spazio è dedicato anche alla stagione di Federico II, tra innovazione culturale e tensioni politiche. Ne risulta un affresco dinamico e attuale, capace di restituire la complessità di un’epoca spesso stereotipata.

La presentazione si inserisce nel ciclo di incontri promosso dalla BCA “L’autore nel Labirinto. Conversare di libri in Biblioteca”, dedicato a docenti e studenti universitari “ma anche – ha spiegato il Direttore della Biblioteca, Alessandro Di Muro – alla cittadinanza.

Scaturisce dall’esigenza di aprire la struttura a una fruizione che travalichi l’aspetto legato alla consultazione di libri e riviste da parte di ‘addetti ai lavori’, offrendo a un pubblico più ampio l’occasione di incontrare autori scientificamente qualificati ma, al contempo, in grado di comunicare contenuti attraverso un linguaggio accessibile”.