Si è tenuto oggi presso il Caldarola Lab di Matera in via della scienza la mostra evento ‘Modelli di business resilienti made in Basilicata’.

L’evento rientra nelle giornate ufficiali del Made In Italy e rappresenta un momento scientifico organizzato dall’Ente Pro Loco Basilicata in sinergia con il centro di ricerca informatica, con il coinvolgimento di 16 imprese del territorio lucano che hanno presentato case study brevettati di innovazione sostenibile e resilienza attraverso una mostra dei brevetti e dei prototipi sviluppati.

L’evento si è aperto con un convegno sul focus del turismo resiliente a cura dell’Ente Pro Loco Basilicata presieduto da Rocco Franciosa, consigliere nazionale della Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane, con la presentazione di diverse novità lucane in ambito turistico (fra cui il Metaverso Gis case study della Erreffe Progetti e Inbraccio soluzione di stampa 4D per gli eventi a cura di Centro Servizi) nell’ambito della valorizzazione turistica a cui ha fatto seguito il workshop dei prototipi (Lastwatt de L’Antincendio, Calid della Caldarola e Pixtru de La Lucana) e la poster session delle imprese e dei progetti ministeriali Sentinel-Grid e Gretacarbon.

Presente all’evento che ha celebrato la “Giornata Nazionale del Made in Italy” promossa dall’Ente Pro Loco Basilicata e dal centro ricerca iinformatica, in rappresentanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Francesco Gallo, Funzionario tecnico, Ispettorato territoriale (Casa del Made in Italy) di Puglia, Basilicata e Molise.

Un momento per coniugare valorizzazione territoriale e sviluppo sperimentale scientifico delle imprese del territorio.