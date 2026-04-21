L’Onyx presenta il bando per il Gezziamoci Contest

Come progetto culturale che si sviluppa durante il corso di un intero anno, il festival Gezziamoci organizzato dall’associazione culturale materana Onyx Jazz Club raccoglie al suo interno non solo concerti con artisti di fama internazionale, ma pone attenzione ai giovani artisti e alle loro proposte musicali, dando spazio alla creatività.

Per il quinto anno propone il Gezziamoci Contest, concorso nazionale riservato a progetti di musica jazz e musicisti, dal solo al quintetto, che al momento dell’invio della candidatura non abbiano contratti di produzione discografica all’attivo e i cui componenti non abbiano compiuto 35 anni. Sono accettati tutti i generi musicali annoverabili tra gli stili jazzistici (swing, BeBop, HardBop, Jazz-modale, Fusion, Jazz-rock, etc.)

Dopo l’edizione 2025, nel Castello del Malconsiglio di Miglionico, quest’anno il concorso viene organizzato in collaborazione con il Comune di Aliano, altra amministrazione aderente alla Rete Culturale Gezziamoci, già parte attiva, nelle scorse edizioni del Gezziamoci, del processo di attenzione nei confronti di giovani jazzisti, con il progetto di residenze artistiche della G.O.L. – Giovane Orchestra Lucana.

Anche per il 2026, il Gezziamoci Contest è dedicato ad Alessandro Cilla. La fase finale del concorso, che prevede una pre-selezione fatta da una giuria popolare, porterà all’individuazione di sei progetti finalisti che il 29 luglio, si esibiranno dal vivo ad Aliano, (paese dei calanchi caro allo scrittore, pittore Carlo Levi), nella giornata conclusiva che deciderà la formazione vincitrice, scelta da una giuria, quest’anno composta da Bruno Tommaso (presidente), musicista e compositore, Tino Tracanna (musicista) e Igor Uboldi (giornalista TG3 Basilicata).

Il progetto vincitore inaugurerà l’edizione 2027 del Gezziamoci, sarà, inoltre, ospite di uno dei festival italiani dedicati alla musica jazz e firmerà un contratto discografico con l’etichetta indipendente OnyxDischi, settore discografico dell’associazione Onyx, per la stampa di 200 cd, oltre alla distribuzione digitale del prodotto discografico.

Il Gezziamoci Contest, Premio Alessandro Cilla – opera artigianale che verrà donata a tutti i gruppi partecipanti ad Aliano – è dedicato ad Alessandro, giovane socio dell’associazione materana, la cui memoria brilla grazie alle attività a supporto dell’educazione musicale promosse dai genitori e dai fratelli che lo ricordano così: “La musica per Alessandro non era una passione, ma un modo di vedere la vita.

Le sue passioni erano altre e la musica lo aiutava a realizzarle, dandogli forza e serenità. In ogni fase della sua vita e in qualsiasi posto lui vivesse, Alessandro è riuscito a costruire intorno a sé un gruppo di amici per fare musica. Al Liceo, all’Università e persino nell’istituto Max Planck, in Germania, dove stava per conquistare il suo dottorato in astrofisica, lui creava il suo Gruppo Rock.

Con la collaborazione degli amici di Onyx ci piace pensare a tutti quei ragazzi che creano “Gruppi” e che con grande passione fanno musica e credono in essa. Il Contest non è l’unica iniziativa in questo senso. Infatti noi crediamo nel valore educativo della musica e nella necessità di sostenere la cultura musicale”.

È possibile inviare domanda di partecipazione al bando entro il 4 giugno 2026.

Per visionare il bando:

www.onyxjazzclub.com

www.comune.aliano.mt.it