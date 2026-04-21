“Le strade delle contraddizioni: sensi, radici e passioni”: il 23 aprile a Potenza

Si terrà giovedi 23 aprile 2026 alle ore 10:30, presso la Sala 3 al piano terra del Consiglio Regionale della Basilicata a Potenza, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Le strade delle contraddizioni: sensi, radici e passioni”.

L’incontro rappresenta il momento ufficiale di avvio di un articolato percorso culturale che, dal 26 al 28 aprile, animerà i territori di Montalbano Jonico (Mt) e Montemurro (Pz), in occasione del 150° anniversario della nascita di Nicola Romeo, fondatore del marchio Alfa Romeo e protagonista del Novecento industriale italiano.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati nel dettaglio i contenuti e la struttura del progetto, che si distingue per un approccio interdisciplinare capace di intrecciare memoria storica, identità territoriale e prospettive di sviluppo.

“Le strade delle contraddizioni: sensi, radici e passioni” si configura infatti come un laboratorio culturale che interpreta la figura di Nicola Romeo non solo come simbolo industriale, ma come chiave di lettura di un rapporto più ampio tra radici locali e visione globale.

Particolare attenzione sarà dedicata ai tre assi tematici dell’iniziativa – sensi, radici e passioni – che guideranno un programma ricco di momenti istituzionali, incontri culturali, approfondimenti scientifici e iniziative legate al patrimonio automobilistico. Un calendario pensato per coinvolgere istituzioni, studiosi, associazioni e appassionati, in un dialogo aperto tra passato e futuro.

La conferenza stampa sarà inoltre occasione per evidenziare il valore del partenariato istituzionale e scientifico che sostiene il progetto, nonché il ruolo della Basilicata come spazio di elaborazione culturale capace di proporre nuove narrazioni dello sviluppo, a partire dalla rilettura della propria storia industriale.

L’iniziativa si propone così come un momento di condivisione con la stampa e il territorio, finalizzato a presentare obiettivi, contenuti e visione di un progetto che ambisce a restituire centralità al Mezzogiorno nel dibattito contemporaneo su industria, cultura e innovazione.