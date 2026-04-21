GRAN PREMIO DI BARI: Mercoledì 22 aprile la presentazione del testimonial e dei dettagli della gara di regolarità

Mentre è ancora in corso il ricco programma di eventi collaterali, sabato 25 e domenica 26 aprile entrerà nel vivo la 9^ Rievocazione del Gran Premio di Bari, con 55 auto storiche di gran pregio provenienti da tutta Italia e dall’estero e un testimonial eccellente del mondo della Formula 1 . E ancora, con una importante collaborazione internazionale che rende l’evento barese ancora di maggiore prestigio nel panorama intercontinentale.

L’identità del testimonial e tutti i dettagli relativi alle automobili partecipanti e alla collaborazione internazionale saranno presentati in occasione di una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 22 aprile alle ore 11 nel Teatro Margherita di Bari. L’appuntamento sarà anche occasione per illustrare le limitazioni al traffico e alla viabilità previste per le strade del centro di Bari durante le giornate di evento.

Alla conferenza prenderanno parte il presidente di Old Cars Club, Antonio Durso, l’assessore alla Vivibilità Urbana e alla Protezione Civile del Comune di Bari, Carla Palone e il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo.

Nell’occasione riceverà una targa Anna De Giosa, figlia di Pietro De Giosa, primo giornalista a scrivere del Gran Premio di Bari – il 13 luglio 1947, sulla Gazzetta del Mezzogiorno -, presentando e commentando la prima storica edizione di quella corsa automobilistica, disputata poi per nove anni consecutivi, fino al 1956.