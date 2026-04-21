CRONACA
Domenica 10 maggio, con L’Azalea della Ricerca, affrontiamo i tumori che colpiscono le donne. Insieme.
Domenica 10 maggio – per la Festa della Mamma – L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile.
Lo scorso anno, nel nostro Paese, sono state stimate circa 180mila nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai progressi della ricerca, oggi, due donne su tre colpite da cancro vivono a cinque anni dalla diagnosi.
Domenica regaliamo l’Azalea di AIRC a tutte le donne, facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro!