Delegazione turca alla Camera di commercio

Rafforzare la cooperazione internazionale tra territori, sostenere la transizione verde e digitale delle PMI e valorizzare le eccellenze locali attraverso il turismo sostenibile e l’agroalimentare di qualità: sono questi gli obiettivi al centro della study visit che vede in Basilicata una delegazione turca nell’ambito del progetto STAR-T – Sustainable Tourism, Agrifood and Regional Transition, finanziato dal programma TEBD II – Turkey–EU Business Dialogue.

Il progetto coinvolge come partner istituzionali la Tekirdağ Chamber of Commerce and Industry (capofila, presente tra gli altri con il presidente Cengiz Günay), la Camera di commercio della Basilicata (co-applicant) e la Malatya Chamber of Commerce and Industry (con una delegazione guidata dal presidente Oguzhan Ata Sadikoglu), con l’obiettivo di costruire una cooperazione strutturata tra Basilicata e Turchia, favorendo lo scambio di buone pratiche e il rafforzamento delle competenze nei settori strategici del turismo, dei trasporti e dell’agrifood.

La visita studio, in programma dal 19 al 22 aprile 2026, rappresenta una delle azioni previste per rafforzare la collaborazione regionale e internazionale.

La giornata centrale si è svolta oggi presso la sede della Camera di commercio della Basilicata a Potenza, dove si è tenuto l’incontro istituzionale dedicato alla cooperazione territoriale, alla crescita economica locale, alla valorizzazione delle eccellenze produttive e alla promozione del turismo sostenibile.

Un momento di confronto importante per condividere strategie comuni e modelli di sviluppo orientati alla sostenibilità e all’innovazione.

“Abbiamo riscontrato molte similarità tra i due territori – ha commentato il presidente dell’ente camerale lucano, Michele Somma – e crediamo che la capacità della Basilicata di ospitare un turismo lento, sostenibile e autentico, insieme alla sua offerta agroalimentare, possa rappresentare una chiave di lettura interessante per la Turchia.

Abbiamo voglia di creare delle sinergie che vadano ben oltre la conclusione del progetto STAR-T per favorire un contatto continuo e reciprocamente produttivo”.

Il programma della study visit della delegazione turca prevede una serie di visite aziendali e territoriali finalizzate a far conoscere da vicino alcune delle più significative realtà lucane, nel Potentino e nel Vulture, con spazio a visite aziendali e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico con tappe a Venosa, Melfi e ai Laghi di Monticchio.

Particolare attenzione è riservata dal progetto allo sviluppo di strategie “Farm-to-Fork”, volte a rafforzare la connessione tra produzioni locali, turismo enogastronomico e sostenibilità, promuovendo modelli di crescita capaci di coniugare competitività, identità territoriale e tutela ambientale.

La Camera di commercio della Basilicata conferma così il proprio impegno nel sostenere le imprese e i territori attraverso progetti di respiro europeo e internazionale, capaci di generare nuove opportunità di collaborazione, innovazione e sviluppo condiviso.