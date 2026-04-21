Basilicata al centro del turismo rurale

Sarà il Polifunzionale di San Brancato, in Viale Europa (Sant’Arcangelo), il prossimo 22 Aprile, alle 10.00, ad ospitare la nuova tappa di animazione territoriale del progetto CLUSTERATLAS4MED – finanziato dal programma europeo Interreg NEXT MED e sostenuto strategicamente dalla Regione Basilicata – che punta ad inserire il territorio lucano al centro di una rete euro-mediterranea che coinvolge, oltre all’Italia, Malta, Spagna, Grecia, Egitto, Tunisia e Turchia.

L’incontro, organizzato in collaborazione con il GAL Lucania Interiore, intende sensibilizzare le piccole e medie imprese lucane per rafforzarne la competitività, avviando al contempo un percorso condiviso con stakeholder pubblici e privati per trasformare le aree rurali lucane in spazi attrattivi, capaci di creare valore economico, sociale e culturale, attraverso il primo cluster trans-mediterraneo dedicato alla promozione del turismo rurale.

L’agenda dei lavori prevede i saluti istituzionali di Salvatore La Grotta, Sindaco di Sant’Arcangelo, e di Luigi De Lorenzo, Presidente GAL Lucania Interiore.

Paolo De Nictolis, dell’Ufficio Autorità di Gestione CSR Basilicata, parlerà del “Ruolo del turismo per uno sviluppo rurale della Regione Basilicata”, mentre la presentazione di CLUSTERATLAS4MED e degli obiettivi e delle opportunità per le PMI sarà affidata a Giovanni Scaramuzzo, Project Manager di EXO, capofila del progetto.

Fausto Villani, Presidente di EXO, concluderà la serie di interventi programmati con “Dal Meta-Cluster trans-mediterraneo al cluster lucano; a seguire un dibattito aperto dal titolo “Attivare il territorio: bisogni e sfide per costruire un’offerta turistica rurale sostenibile in Basilicata.

La partecipazione attiva come leva per programmare e promuovere l’offerta turistica locale”, moderato da Francesco Cisternino, di EXO.