Azione Potenza, costituito ufficio di coordinamento cittadino
“In un momento di stagnazione del dibattito politico, Azione Potenza struttura ulteriormente la propria organizzazione sul territorio con la costituzione di un ufficio di coordinamento politico-operativo a supporto del commissario cittadino Piero Calò.”
“L’iniziativa – si legge in una nota – nasce con l’obiettivo di rilanciare il dibattito pubblico e riportare la politica a un ruolo attivo nell’analisi e nella gestione delle principali questioni cittadine.
Accanto alla necessità di affrontare le criticità quotidiane, Azione Potenza sottolinea l’esigenza di costruire una visione strategica di medio e lungo periodo per lo sviluppo della città.”
“Il nuovo organismo opererà in stretta sinergia con il commissario cittadino, garantendo un presidio costante sulle dinamiche locali e promuovendo momenti di confronto aperto con le altre forze politiche, nel segno di un dialogo costruttivo e partecipato.
Azione ribadisce la propria disponibilità al confronto con le altre forze politiche, con l’obiettivo di contribuire ad elevare la qualità del dibattito pubblico e offrire risposte concrete alla comunità potentina”
L’ufficio di coordinamento sarà composto da Marina Ligrani, vice commissario cittadino di Azione, Cristiano Sampogna e Luciano Petrullo.