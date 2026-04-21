23 Aprile : Secondo Appuntamento “Visioni Volontarie – Storie per chi abita e chi ritorna”

Prosegue a Genzano di Lucania il percorso cinematografico di “Visioni Volontarie – Storie per chi abita e chi ritorna”, la rassegna dedicata ai paesaggi umani, alla memoria dei territori e alle comunità che scelgono di restare o di tornare ad abitare i luoghi.

Un ciclo di proiezioni, organizzato in collaborazione con Zer0971 ETS, partner di progetto, che attraverso il linguaggio del cinema documentario, invita a riflettere sui legami tra persone, paesaggio e comunità, trasformando il cinema in uno spazio di incontro, confronto e partecipazione.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 23 aprile al Cinema Auditorium F. Zotta di Genzano di Lucania con la proiezione del documentario “C’era una volta la terra”, diretto da Ilaria Jovine e Roberto Mariotti (Italia, 2018 – 74 minuti).

Ispirato agli articoli pubblicati negli anni Quaranta dallo scrittore e saggista Francesco Jovine, dedicati alla civiltà contadina meridionale, il film si muove tra passato e presente per interrogare il rapporto profondo che da sempre lega l’uomo alla terra. A partire da quelle pagine, il documentario attraversa paesaggi rurali e storie contemporanee, dando voce a persone diverse per età, provenienza ed esperienza ma unite da una relazione quotidiana con il lavoro agricolo e con il territorio.

Ne emerge una narrazione fatta di incontri e di sguardi: un giovane coltivatore che sceglie di restare, un professore di geografia che osserva e racconta i cambiamenti del paesaggio, due fratelli indiani impegnati nel lavoro nei campi e alcuni ragazzi afghani accolti in un centro di prima accoglienza nato all’interno di un’azienda agricola.

Tra memoria e presente, il film restituisce la complessità del mondo rurale contemporaneo e invita a riflettere sul significato culturale e sociale del rapporto tra comunità e territorio.

La rassegna si concluderà mercoledì 29 aprile con la proiezione del film Varvilla di Valerio Gnesini, dedicato all’esperienza della cooperativa di comunità nata nel borgo appenninico di Succiso, esempio concreto di come collaborazione e partecipazione possano contribuire alla rinascita dei piccoli centri.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto Paesaggi Volontari – Il Museo del Paesaggio di Monteserico, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Bando Volontariato 2024 e promosso dall’A.P.S. Spaziogiovani Genzano ETS in partenariato con il Comune di Genzano di Lucania, insieme a una rete ampia e attiva di realtà del terzo settore impegnate nella valorizzazione del paesaggio, della cultura e della partecipazione civica.

Tutte le proiezioni si tengono presso il Cinema Auditorium F. Zotta in Piazza Roma a Genzano di Lucania.

Ingresso ore 18.45